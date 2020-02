$!Cinco extranjeros están en cuarentena por prevención coronavirus

Descartan coronavirus crucero LR

Las autoridades descartaron un caso sospechoso de coronavirus en un crucero que arribó en la mañana de ayer al muelle turístico de Casa de Campo, en La Romana. Según fuentes, personal de salud atendió a un turista del crucero Aída Perla, que atracó poco después de las 6:00 am. Sin embargo, “se determinó que el turista no está contagiado del coronavirus, sino de una afección respiratoria, y le recomendamos no salir del barco”, reveló una fuente que pidió reserva.