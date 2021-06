$!Ciudadanos manifiestan incertidumbre ante tercera vacuna contra COVID-19

La población dominicana manifiesta incertidumbre ante la aplicación de una tercera vacuna contra el COVID-19 porque entiende que no hay aval científico, no la considera necesaria o tuvieron malas experiencias con la colocación de la primera o la segunda dosis.

“Hasta que no me muestren artículos científicos que avalen, yo no me la voy a poner”, expresó Marjorie Arias mientras acompañaba a su hermano a colocarse la vacuna Pfizer.

Mientras que otra ciudadana, que no quiso revelar su nombre, indicó que no considera necesario ser inoculada otra vez y que su abuela, de 96 años, a quien le estaban colocando la segunda dosis, se siente con la cuota cumplida y que a menos que no les exijan no lo harán.

“Mi papá está mal luego de ponerse la vacuna... yo me puse la primera dosis, pero estoy indecisa en ponerme la segunda”, afirmó Ana Isabel Alcántara, quien esperaba respuesta de cómo se encontraba su padre en las afueras de la emergencia del Hospital Moscoso Puello.

José Álvarez, un señor de 63 años de edad quien acababa de colocarse su segunda dosis, sostiene que hay que esperar a ver qué dice la ciencia y las diversas autoridades se pongan de acuerdo.

Mientras que otros están a favor de que se coloque una tercera dosis con tal de evitar un rebrote y estar más protegidos ante las nuevas cepas.