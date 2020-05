$!Clínicas que no se habilitaron para COVID-19 confrontan problemas económicos

En medio de la crisis sanitaria generada en el país debido a la pandemia de la COVID-19, algunas clínicas privadas nacionales no se acogieron a la recomendación del Ministerio de Salud Pública de habilitar espacios específicos para atender a los pacientes con esta enfermedad y ahora están confrontando problemas económicos.

De acuerdo con el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, el flujo de pacientes que acuden a los centros de salud en demanda de servicios fuera del nuevo coronavirus ha mermado, lo que está incidiendo en la operatividad financiera de algunos centros.

“Todas la clínicas del país pueden atender pacientes con COVID-19, solo tienen que habilitar las áreas de aislamiento. Las que no se acogieron y no habilitaron espacios para atención de COVID-19, pero tampoco estaban asistiendo a la cantidad de personas, se han visto en problemas económicos con el funcionamiento de la clínica, es lo que ha pasado con muchas clínicas, pero todas están registradas y pueden habilitar los espacios de atención a COVID. Las que no lo hicieron, lo lamentamos”, expresó el ministro.

Señaló que desde el inicio de la pandemia, algunos operadores de clínicas no hicieron la reingeniería para atender a los enfermos de COVID apartados de los demás pacientes y generaban una carga de la demanda, pues debían ser traslados a otros centros.

El funcionario aclaró, sin embargo, que todos los centros de salud, públicos y privados, están bajo las regulaciones nacionales y han estado reportando al Servicio Nacional de Salud cada uno de los casos que reciben.

Recordó que el centro que no haga dicho reporte es sujeto de sanción, incluyendo el cierre parcial o definitivo del mismo.

“El único fenómeno que se produce es que, en lugar de reportar en 24 horas, se tardan hasta 48 horas y más para reportar, pero saben que tienen que hacer el reporte, si no lo hacen, reciben sanción del Ministerio”, advirtió Sánchez Cárdenas.