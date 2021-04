$!CMD amenaza con paralizar servicio a una de las principales ARS dominicanas

El Colegio Médico Dominicano y el Consejo Nacional de Sociedades Médicas han decido profundizar la lucha que libran contra las aseguradoras de riesgos de salud (ARS) y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y anunciaron una huelga de 24 horas para mañana miércoles en las provincias La Vega, Puerto Plata y San Francisco de Macorís.

Además, amenazan con ir a una paralización general indefinida contra una de las principales aseguradoras del país, de la que estarían dando detalles la próxima semana.

En la huelga de mañana, las consultas médicas estarán paralizadas y solo se asistirá los casos de emergencias y pacientes críticos.

La jornada de protesta se lleva a cabo ante la falta de respuestas a las demandas de los gremios médicos de que se haga un reajuste de los honorarios que reciben por los servicios que prestan a los afiliados de las ARS, los que – dicen- son muy bajos. También se quejan de que las aseguradoras están rechazando las recetas que son prescritas por médicos con exequatur y reconocidos por el CMD y las sociedades médicas, por el hecho de que no tienen un código de una ARS.

Esa situación, denuncian, afecta a los pacientes que tienen que pagar con sus recursos el costo de la receta.

“Ellos no nos han dado respuestas, ni a la marcha, ni al paro de Santiago ni a la asamblea, (ha sido un) total mutismo; entonces, ¿qué es lo que queda luego de este paro?, profundizar la lucha, hay que paralizar una de las ARS más grandes, que son Senasa, Palic, Universal o Humano, por un tiempo prolongado”, comentó Waldo Ariel Suero, presidente del CMD.

Ese tiempo lo anunciarán en rueda de prensa la semana próxima donde además indicarán la ARS a la que paralizarán.

Los médicos insisten en que están abiertos al diálogo y a las negociaciones por la mejoría de los tarifarios, códigos a todos los médicos y menos glosa; también para que se cumpla con lo estipulado en la Ley 87-01 sobre el aumento anual de los tarifarios, cuya disposición no se cumple desde hace 14 años, dicen.

“Nosotros somos así: si usted no lucha, no consigue nada en un 100 por ciento, pero si lucha, tiene un 20 por ciento de posibilidades, si no consigue nada, le queda el deber cumplido, yo soy de ese grupo”, manifestó Ariel Suero.