CMD denuncia falta de condiciones para recibir pacientes con coronavirus en Hospital Moscoso Puello

“Las autoridades sanitarias se han reunido con la directiva del centro pero no con la unidad de cuidados intensivos, ni con los anestesiólogos para coordinar como se habilitara esta nueva área”, precisó Lara durante una rueda de prensa.

Aclaró que el centro cuenta con un tomógrafo, entregado hace dos años cuando el hospital fue reinaugurado, pero nunca ha funcionado y no saben la razón.

Lara señaló que el CMD no se opone a que el centro reciba pacientes COVID-19, pero que sea bajo los lineamientos que garanticen un servicio humanizado y de calidad como lo requieren los pacientes y con las condiciones mínimas para el personal de salud.

“Lo que estamos pidiendo es que se condicione el hospital para recibir los pacientes, se habla mucho de humanización pero nosotros donde quedamos, los que vamos a brindar el servicio”, indicó.

Algunos de los médicos congregados en la rueda de prensa manifestaron que actualmente no cuentan con los suministros necesarios para atender a los pacientes no COVID-19 y que habilitar un área para pacientes contagiados sería sumar una carga al no contar con los recursos médicos y el personal necesario.

Saturación hospitalaria

Lara se suma a las recomendaciones del presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, de declarar en estado de emergencia nacional las provincias más afectadas con la pandemia, como Santo Domingo y Santiago.

“El asunto de las unidades de cuidados intensivos está crítico.No aparece una cama para nadie; a nivel público y privado están llenas”, precisa la presidenta.

De su lado, el coordinador del Departamento de Ginecología del Moscoso Puello, José Matos, califico de inexplicable las declaraciones del Ministerio de Salud Pública sobre la ocupación en cuidados intensivos.

“Yo no me explico porque el Ministerio de Salud Publica dice que solo el 71% de las camas de UCI están ocupada, cuando la población anda desesperada detrás de una cama para atender a un paciente y no solo de coronavirus”, indicó.

Matos precisó que las emergencias están “llenas de pacientes en sillas en estado crítico y solo dicen que tienen el 71% de las camas ocupadas”.