CMD pide destitución de la directora de Conape

Lara Hernández señaló, que la directora de Conape debió investigar primero junto al CMD y otras instancias para definir el nivel de las fallas incurridas en el centro y no cancelar a los médicos de la forma que lo hizo pues violentó varias leyes del país.

“Esa señora demuestra que no tiene capacidad gerencial, ni conocimiento del área de la salud, pues en reiteradas ocasiones refleja que no tiene capacidad para manejarse con las personas”, agregó Lara Hernández.

Y agregó: “Esta actitud apresurada y penosa de esta funcionaria muestra una vez más que frente a sus múltiples errores y falta de gerencia, lo que busca es un chivo expiatorio”.

En ese sentido, el CMD destacan que los médicos y las monjas realizan un trabajo arduo.

“Los médicos intentaron comunicarse el jueves a Epidemiologia, cuando los envejencientes empezaron a presentar síntomas, pero no hubo forma”, precisó Lara Hernández.

La presidenta Regional destacó que hasta el domingo, cuando se registraron cuatro fallecimientos, no se habían presentado nadie del Conape al asilo.

“Ellos fueron el lunes en la mañana y en medio de una pandemia no hay descanso. Los médicos no tenemos descanso y si ella es una funcionaria no podían esperar 48 horas para presentase al asilo y ahora decir que los médicos somos los responsables; ella es la irresponsable”, afirmó Lara Hernández.