$!CMD recomienda volver al toque de queda si continúa rebrote de COVID-19

Ante el aumento sostenido de los contagios por coronavirus en el país, que vive ya una cuarta ola de la pandemia por COVID-19, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, recomendó al Gobierno volver a establecer el toque de queda.

También a que proceda a la vacunación en niños entre 5 y 11, por entender que las escuelas han sido parte de las razones por las que se sigue expandiendo la enfermedad.

“Aquí se soltó a la población en banda. Se le quitó el toque de queda, no se vacuna a los niños, la gente no usa mascarilla, no hay distanciamiento, un desorden”, comentó Ariel Suero que también hizo un llamado a la población a que se vacune, con la certeza de que “aquí nadie ha fallecido por una vacuna”.

“Las recomendaciones al Gobierno es que, si el rebrote continúa, que retome el toque de queda y que comience a vacunar ya a los niños, ¿qué están esperando para vacunar a niños entre 5 y 11 años? Eso es crónica de una muerte anunciada, pues todo el mundo sabe que van a vacunar a los niños”, recalcó Ariel Suero.

Refirió casos de países como Cuba, Argentina y China que ya están vacunando a los niños, así como el que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos la aprobará.

El presidente del gremio médico entiende que los niños han sido parte de las razones por las que el país vive una nueva ola de COVID-19, enfermedad por la que a la fecha se reportan 1,102 nuevos de contagios, mientras la positividad sigue en aumento, colocándose en 11.90 %.

“El que las escuelas estén abiertas es parte de problema. Son más de dos millones de personas juntas, en aulas pequeñas con 40 muchachos, ahí no hay distanciamiento”, dijo.

Hasta ayer, el Ministerio de Salud Pública ha informado que la positividad en las escuelas ha sido mínima, por debajo de un 2 %, contando apenas unos 103 maestros y 67 estudiantes contagiados en todo el país desde que iniciaron las clases presenciales el pasado 20 de septiembre.

Aclaración

El candidato a la presidencia del CMD, el doctor Senén Caba, aclaró que tienen el apoyo de las corrientes de todas las organizaciones políticas, sean de derecha o de izquierda, del oficialismo o la oposición, de cara las elecciones del gremio pautadas para el 10 de noviembre próximo.

Con su aclaración responde a una carta que circula en redes sociales en la que, supuestamente, movimientos gremiales adversos le vinculan al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Rechazamos que, aprovechándose de esa condición algún partido ha querido, de manera oportunista sacar provecho político, lo cual es un proceder torpe, además de imprudente”, dijo Caba.