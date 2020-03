$!CMD señala hay un subregistro en los casos positivos de COVID-19 en RD

El Colegio Médico Dominicano (CMD) advierte que existe un subregistro a nivel nacional entre los pacientes positivos al coronavirus COVID-19 que reporta el Ministerio de Salud Pública en sus boletines diarios y el número real de casos, porque la demanda para hacerse las pruebas es mucho mayor que la capacidad interna para realizarla.

"En el boletín de hoy (sábado 28) San Francisco de Macorís tiene 65 casos de coronavirus y todo el mundo sabe que la situación que está pasando en esa provincia no es de 65 casos. No es posible", señaló a Diario Libre el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero.

"Nostros no estamos diciendo que el Ministerio de Salud Pública está ocultando resultados, eso no es así. Que no se nos malinterprete. Lo que estamos diciendo es que en el país no existen los medios para hacerse las pruebas y lo estamos viendo", dijo.

Suero se refirió además a que el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo que una muestra de que en el país hay una demanda de gente que quiere hacerse las pruebas y no la necesitan es la cantidad de casos descartados (1,434), superan a los positivos (719)."Pues yo no coincido con él ahí.

Lo que hay es que hacer pruebas, todavía si el número de positivos es 5% sobre el total de pruebas que se hacen. Para saber qué porcentaje de la población está infectado hay que seguir haciendo pruebas".

El Colegio Médico Dominicano (CMD) y 11 sociedades médicas hicieron un llamado al Gobierno de la República Dominicana a que se implemente una cuarentena nacional obligatoria de 24 horas por 14 días con la finalidad de parar el avance del coronavirus a nivel nacional.

El comunicado señala que "la implementación de la cuarentena nacional obligatoria es recomendada por la Organización Mundial de la Salud como la forma más efectiva para detener la propagación de la infección del coronavirus".

Durante el período de cuarentena, proponen los gremios de médicos, se deben de mantener los servicios básicos a la población sobre todo los más empobrecidos.

La carta dirigida al presidente Danilo Medina, al ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas y al director del Servicio Nacional de Salud Chanel Rosa Chupany, sostiene que al no existir una vacuna ni un medicamento efectivo de uso masivo contra la enfermedad, la cuarentena nacional obligatoria es una medida "impostergable y oportuna".

El documento está firmado también las sociedades dominicanas de Neumología, Epidemiología, Medicina Familia y Comunitaria, Médicos Salubristas, Cuidados Intensivos y Medicina Crítica, Infectología, Cardiología, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Emergenciología, y Medicina Interna.