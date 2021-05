$!Colegio Médico acusa al Gobierno del tercer brote del COVID por bajar la guardia

El Colegio Médico Dominicano (CMD) afirmó este lunes que el brote registrado en el país se debe a que el Gobierno bajó la guardia y envió un mensaje equivocado a la población, independientemente de que haya una franja importante de la ciudadanía que no colabora.

El presidente del CMD, Waldo Ariel Suero , dijo que todavía no están dadas las condiciones para retirar la mascarilla a pesar de la vacunación. Aunque exhortó a la población a vacunarse ya que es una de las principales herramientas para combatir el COVID-19.

“Yo le digo a los dominicanos , sobre todo a la juventud que no quiere vacunarse, que es un grave error no vacunarse. Yo no he visto un solo dominicano que haya fallecido con la vacuna, sin embargo hay miles de dominicanos que han fallecido y muchos más ingresos por el COVID -19 y miles y miles de infectados” , indicó .

De igual forma , Suero señaló que la vuelta a clases fue un error y un abuso , ya que los hospitales del Gran Santo Domingo , San Cristobal y Barahona tienen más de un 90% de ocupación.

“Nosotros planteamos la posición de que fuera más cerrado el toque de queda, pero no , no se acató , yo espero que después de este fin de semana no tenga efectos importantes. De todas formas pudimos observar que este Día de las Madres no fue tan significativo”, dijo Suero.

En relación con la información ofrecida por el ministro de Salud, Daniel Rivera , sobre el aumento de las medidas en las provincias que más casos registran , Suero señaló que deben poner el toque de queda desde las cinco o las seis de la tarde.

“El COVID-19 no se va a resolver por ahora , se merma se controla, se reduce la morbilidad, se reduce la mortalidad en lo que la vacuna avanza . Es ganar tiempo para que la vacuna avance y si la gente no se vacuna no podemos avanzar”, precisó .

Suero indicó que del COVID-19 no se salva nadie por lo que exhorta a la población a vacunarse .