$!Colegio Médico Dominicano considera nuevo toque de queda “muy elástico”

El Colegio Médico Dominicano (CMD) indicó este martes que el nuevo toque de queda, que entra en vigencia mañana, “es muy elástico”, es decir, flexible y lo considera el resultado de la presión de algunos sectores.

“Lo consideramos muy elástico, pero parece que el Gobierno accedió a ese tipo de presión, eso es parte de la presión de los empresarios y un grupo de personas que no quiere más toque de queda, que está cansado, pero todos estamos cansados del toque de queda, pero no queda de otra”, explicó el presiente del CMD, Waldo Ariel Suero.

Suero señaló que cada vez que el Gobierno baja la guardia surge un rebrote en el país, tal cómo pasó el diciembre, en Semana Santa y en el proceso electoral.

“Que el toque de queda no ha resuelto el problema de manera absoluta, no, el toque de queda no va a resolver la pandemia de manera absoluta, lo que ha hecho es poner barrera para que la pandemia no fuese peor”, indicó.

En ese sentido, el galeno indicó que las autoridades deben ir ajustando el toque de queda dependiendo de la pandemia.

“Incluso la Organización Mundial de la Salud acaba de hacer un planteamiento de que el virus está en su peor etapa. Si se levanta y se radica de manera definitiva el toque de queda, este país se va un caos en materia de salud”, afirmó.

Con relación a la marcha pautada por algunos ciudadanos el próximo 15 de julio en la Plaza de la Bandera, en protesta por el toque de queda, Suero expresó que no procede y el CMD no está de a cuerdo con la misma.

De igual forma, indicó que al parecer esas personas no han perdido a ningún familiar por la pandemia, que no entienden la importancia de esta medida.

“Esa manifestación está de moda en muchos países, creo que esto es parte de moda, la propia manifestación no procede porque ellos se van a poner en contacto, hay habrá contaminación también”, señaló

Suero reiteró que el toque de queda ha evitado el avance de la enfermedad.

“Por lo tanto no existen las condiciones aún para levantar de manera definitiva el toque de queda, tenemos aún la pandemia”, dijo.