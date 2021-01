$!Colegio Médico está preocupado ante retrasos de vacunas anticovid en todo el mundo

Ante los recientes retrasos que han presentado tanto Pfizer como AstraZeneca en la entrega de las dosis de sus vacunas en los países donde han sido aprobadas, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, mostró su preocupación e indicó que el Gobierno debe tratar de agilizar las entregas de los lotes destinados al país.

“El retraso de las vacunas es un problema serio y es motivo de mucha preocupación. El Gobierno tiene que movilizarse, porque hay muchos países que la han adquirido... ¿Por qué tenemos que ser los últimos?”, señaló.

El galeno citó el ejemplo de Chile, uno de los países latinoamericanos que ya inició su proceso de vacunación, aunque reconoció que esa nación es más avanzada.

“Lo que parece es que se van a demorar más de lo estimado, parece ser, espero estar equivocado”, dijo.

Suero aclaró que los retrasos en los envíos de las vacunas contra el COVID-19 sucederán con todos los fabricantes, porque las grandes potencias acaparan el mercado, por lo cual las naciones pequeñas, como República Dominica, resultan perjudicadas.

“Es un problema de oferta y demanda, eso se veía venir, eso no es extraño y este problema va durar más de un año, no estoy diciendo que las vacunas van a durar un año para venir aquí. Si no que el problema de la carencia de vacunas en los diferentes países del mundo va durar más de un año”, explicó.

Suero reiteró que el Gobierno tiene que hacer el mejor esfuerzo y tratar de que las vacunas lleguen, independientemente del fabricante que las elabore.