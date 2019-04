$!Colegio Médico insiste que atención primaria debe empezar en los centros públicos

“Hay un Régimen subsidiado que tiene 3.7 millones de afiliados con solo derecho a ir a un hospital carencial del Estado, que no tiene derecho a ir a ninguna otra parte, y todo el mundo sabe las dificultades que tenemos en la salud pública, que lo único que tienen es carnet para ir a un hospital, y por ende no tienen más opciones“, acotó el galeno.

Precisó que las intermediarias no administran salud, sino que manejan finanzas, y son negadoras de derechos y obstáculos para un sistema de salud.

“Y entonces nadie quiere meterle el pico a eso, porque el gran capital, los banqueros, están detrás de todo eso a través de las intermediarias, y nosotros decimos que no, que aquí quien tiene que dirigir el destino sanitario y la garantía de derecho es el Gobierno“, reiteró el facultativo.

Agrega que de esa manera las ARS se ahorrarían todo el dinero y crearían un cuello de botella, mientras las dolencias se van a replicar, porque un médico general no es el que va atender la medicina especializada.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el dirigente gremial recordó que el régimen contributivo tiene más de cuatro millones de afiliados que son los que van a los centros de salud privados, mientras los del régimen subsidiado no podrán hacerlo, en tanto todavía no ha entrado en vigencia el contributivo-subsidiado.

Advierte casos de dengue seguirán incrementándose

Sigue problema de falta de equipos y medicamentos

Para el presidente del Colegio Médico Dominicano la carencia de equipos y medicamentos sigue siendo el pan de cada día en los hospitales públicos, mientras se incrementan las agresiones a los facultativos por parte de familiares de los pacientes, sin que las autoridades tomen cata en el asunto.

“Pero tu tiene por ejemplo un hospital como el de Salcedo, donde yo estuve hace poco, y había que hacerle una glicemia a un paciente para cumplir con el protocolo, pero no había el insumo para hacer esa glicemia“, se quejó el dirigente del gremio profesional.

También puso el ejemplo de una adolescentes embarazada que murió recientemente el el Seibo, que necesitaba hacer una transfusión de dos pintas de sangre, pero no había, y en ese sentido el protocolo se queda con la orden del médico que en ese caso decía transfusión de mil cc de sangre, y no se llevó a cabo porque no había.

Aseguró que el subterfugio del protocolo es la explicación a la incompetencia, y citó el caso del hospital de Los Mina que siendo de tercer nivel tiene cuatro plantas y apenas un solo cardiólogo.