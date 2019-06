$!Colegio Médico Santiago investiga deceso mujer en hospital Estrella Ureña

La filial norte del Colegio Médico Dominicano (CMD) informó este lunes que inició una investigación para determinar las reales causas del fallecimiento de una mujer el pasado día 13 de los corrientes en el hospital de seguros Presidente Estrella Ureña, donde previamente la occisa se grabó un video en su teléfono celular denunciando que no estaba recibiendo atenciones por parte de los médicos de turno.

Luis Faringthon Balbuena informó que tan pronto tengan las informaciones confiables sobre la muerte de Nery Gil Ferreiras, de 44 años, se referirá al caso.

Gil Ferreira se auto-grabó un vídeo que se hizo viral en las redes sociales, donde denunciaba que a pesar de solicitar que le atendieran en el hospital Presidente Estrella Ureña, supuestamente los médicos y enfermeras de turno no le prestaron atenciones.

“Estoy llamando a los doctores y no me hacen caso, si me pasa algo ya ustedes saben, fue por falta de diligencia”, expresó Gil Ferreiras en el video.

Rafael y Esperanza Gil Sánchez, hermanos de la occisa reclamando del Servicio Nacional de Salud (SNS), de la dirección del hospital y de las autoridades de Salud Pública investigar sobre el fallecimiento de su pariente.

De acuerdo al acta de defunción, Nery Gil Ferreiras falleció a causa de insuficiencia respiratoria.

La fallecida residía en el sector de Bella Vista al suroeste de la ciudad y fue sepultada en el municipio de Esperanza, Valverde, de donde era oriunda.

Gil Ferreiras padecía de diabetes, hipertensión arterial y asma.