$!¿Cómo prevenir su aparición?

Algunos síntomas que presenta el paciente son dolor, rubor, calor, inflamación, puede o no presentarse en forma de nódulo doloroso con drenaje de contenido purulento.

Las causas

Las principales causas de la aparición de un orzuelo pueden asociarse con el exceso de producción de grasa debido a Blefaritis, Rosácea, inadecuada higiene; también por el alto nivel elevado de estrés.

Un dato interesante que destacó la doctora Valenzuela, es que el orzuelo no es contagioso porque “la infección aguda producida por el orzuelo es bacteriana, en la mayoría de los casos producida por el microorganismo llamado estafilococo”.

Dijo que otros problemas en el ojo que pueden persistir en el orzuelo son el mal manejo, ya que esto puede causar una inflamación de los tejidos internos del párpado y de la órbita llamada celulitis preseptal “y por lo mismo siempre debes acudir a un oftalmólogo para evitar este riesgo y determinar su etiología para evitar su recurrencia”.

La especialista explicó que los orzuelos no deben de ser drenados o explotados debido a que tienen el riesgo de producir una inflamación de los tejidos internos, “el drenaje debe ser espontáneo ayudado por el tratamiento médico y el calor local. No deben ser manipulados por personas no expertas”.

Los orzuelos o chalazión pueden ser recurrentes por tanto se debe de mantener una higiene adecuada de los párpados y un seguimiento oftalmológico para disminuir la frecuencia de las apariciones.

Su incidencia no tiene género ni edad. Sin embargo, las lesiones recurrentes en personas mayores deben ser extirpadas y sometidas a biopsia siempre. Su padecimiento no está asociado a ninguna temporada del año.