Con nuevo centro, el Oncológico expande su lucha contra el cáncer en República Dominicana

“La gente tiene fe en el Oncológico, en la calidad de los resultados que le da. Yo he escuchado gente que dice que, si no es en el Oncológico, no se lo hace. Pero nosotros no nos confiamos, sino que trabajamos por mantener la calidad”,

Doctora Rosa Haydeé Vassallo Veras, Directora médica del Heriberto Pieter