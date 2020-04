$!Conozca la aplicación para consultas y orientación sobre el COVID-19 en RD

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, informó esta mañana que la plataforma puesta en circulación ayer por esa institución para ofrecer informaciones sobre el coronavirus “arrancó con buen pie”, pues antes de cumplir 24 horas ya había recibido más de 26 mil interacciones entre ciudadanos que residen en territorio nacional y en el extranjero.

La aplicación “Aurora MSP COVID19” fue creada para la consulta y orientación sobre el COVID-19.

“Esta diáspora no solamente está participando y buscando informaciones, sino que, para el Ministerio de Salud Pública, es de gratificación. Importante el hecho de que ciudadanos dominicanos que están hoy en New York, New Jersey, Boston, Florida, pasando por una situación sumamente grave en los Estados Unidos, puedan tener plataforma alternativa en la República Dominicana, con el servicio de asistencia del Ministerio de Salud Pública”, dijo Sánchez Cárdenas.

El ministro expuso que el servicio cuenta con más de 200 médicos que cada día se van integrando masivamente al proceso de orientación a la población, con fines de descongestionar los sistema de comunicación e interacción de la ciudadanía con el Ministerio y el Sistema Nacional de Salud.

Explicó que la plataforma AuroramspCOVID19 está siendo monitoreada por las autoridades del Ministerio de Salud Pública.

“Esperamos que al igual con el 911 no se produzcan intervenciones maliciosas, dañinas, que puedan dificultar la operación de esta plataforma que al día de hoy, antes de las 24 horas está mostrando una capacidad de respuesta y de orientación importante para la población dominicana”, dijo Sánchez Cárdenas.