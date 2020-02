$!Conozca las principales dolencias de los hombres

Estas intervenciones quirúrgicas son partes de la Jornada de Cirugía Urológica Reconstructiva que realizan en conjunto dos veces al año desde el 2013, para un total de 16 jornadas desarrolladas, beneficiando a más de 200 pacientes de forma gratuita, en colaboración con médicos de la Fundación Cirugía Segura y Anestesia para Todas (Safe Surgery and Anesthesia For Everyone, SAFE) y de la División de Medicina Global de la Escuela de Virginia del Este de Estados Unidos (Eastern Virginia Medical School, EVMS).