Contemplan nuevas políticas para beneficiar a pacientes con cáncer

En ese entonces no existía el Incart y acudió al Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter donde comenzó una etapa de vaivén que denominó de “ping pong” , ya que no recibió la debida orientación de adónde acudir con ese diagnóstico o los pasos a seguir.

Creación de la Comisión Nacional de Cáncer

“La calidad salva vidas y las buenas prácticas se pueden replicar”, afirmó la doctora María Cristina Ferrari, presidente de la Fundación Innovación y Calidad en el Management Ficem.

Tomando esta premisa, Ferrari retó a los panelistas a tomar medidas concretas y decidieron en mayoría absoluta que es necesaria la creación de la Comisión Nacional de Cáncer.

“Si no nos preparamos hoy será un caos y mi miedo es que no nos estamos preparando. Vemos que hay soluciones pero no hay estadísticas. Los diferentes actores no interactúan, todo el mundo está defendiendo su trinchera, pero ya es tiempo de sentarnos y crear una comisión farmacoterapéutica”, dijo el presidente del Incart.

“¿Quién paga el tratamiento? Es necesario crear una Red Nacional de Oncología porque no es posible que un paciente tenga que trasladarse desde Elías Piña hasta Santo Domingo para hacerse un papanicolau”, agregó.