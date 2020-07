Continúan las dificultades para la entrega de resultados de pruebas PCR en el país

“El 18 de junio me realicé la prueba del coronavirus en los Jardines del Norte, y es la fecha que no me entregan los resultados. Yo soy una persona diabética y me dio tuberculosis, pero de tanta espera ya me sané del virus”, cuenta Pedro Rodríguez, mientras una vez más, intenta obtener los resultados de su prueba PCR en el Laboratorio Nacional Doctor Defilló.

Rodríguez, quien desde las 8:00 de la mañana esperaba en la parte trasera del Laboratorio Nacional, es uno de los muchos ciudadanos que se congregan cada día en esa área con el temor de estar contagiados y propagando el virus a sus allegados.

“Me he cansado de llamar para obtener mis resultados y nada, me dieron el teléfono de la epidemióloga del área y nadie responde. Ahora me dicen que los resultados empiezan a entregarlos a las 2:00 de la tarde, pero estoy aquí desde la mañana sin desayunarme, tuve que inyectarme insulina, cómo uno sobrevive a esta realidad”, explicó

Rodríguez indicó que desde el Ministerio de Defensa lo llaman para realizarle una segunda prueba, aunque aún no le entregan los resultados de la primera.