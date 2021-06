$!COVID-19: el alto costo de las medicinas y retraso de los seguros levantan quejas

Jóvencitos afectados

Ciudadanos consultados en torno al anuncio de aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 esperan conocer los detalles que darán las autoridades del Gabinete de Salud en los próximos días y sobre el aval científico acerca de su aplicación. “Hasta que no me muestren artículos científicos que avalen, yo no me la voy a poner”, expresó Marjorie Arias mientras acompañaba a su hermano a colocarse la vacuna Pfizer.

Mientras que José Álvarez, un señor de 63 años, que acababa de colocarse su segunda dosis, manifestó que hay que esperar a ver qué dice la ciencia y que las diversas autoridades se pongan de acuerdo. Pero otros ciudadanos, como el caso de Rocío Mata, adelantaron que están a favor de que se coloque una tercera dosis para evitar un rebrote y estar más protegidos.

Durante el recorrido hecho por Diario Libre, se registró que los centros de vacunación aún no reciben información sobre cuándo se iniciará la aplicación de una tercera dosis como refuerzo ni los protocolos a seguir.

A pesar de que semanas atrás los centros de vacunación estaban abarrotados de personas de todas las edades, la asistencia disminuyó significativamente las últimas dos semanas, según explicaron encargados de varios de ellos.