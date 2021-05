$!COVID-19: es crucial que los jóvenes se sumen al plan de vacunación

El Colegio Médico Dominicano (CMD), la Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Acción Empresarial por la Educación (Educa) y autoridades del Ministerio de Salud Pública llamaron a la población joven a acudir a los centros de vacunación para recibir la primera dosis de inoculación contra el COVID-19, y advirtieron por separado si ese segmento no se vacuna, podría producirse un retroceso en los logros alcanzados hasta ahora por el Gobierno.

“Nosotros hemos estado llamando a la población a que se integre siempre que tengan más de 16 años, sobre todo con esta vacuna que se utiliza en el país y que tiene pocos efectos secundarios”, indicó el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero.

Seguidamente manifestó que no es bueno que una franja tan importante como los jóvenes no se vacune, ya que son los que tienen mayor movilidad. Advirtió que si este grupo poblacional no acude a vacunarse podrían convertirse en portadores del coronavirus lo que se reflejaría en un aumento de los casos de COVID-19 en el país.

Entre tanto, la presidenta de la Sociedad de Neumología, Evangelina Soler, explicó que las vacunas salvan vidas y esta pandemia se debe enfrentar entre todos los dominicanos y la vacunación es la forma más efectiva de hacerlo.

“El llamado a la población joven es que acudan a vacunarse, en el entendido de que son los que están más expuestos. Que nuestro país es líder en toda Latinoamérica en el manejo del COVID-19 y también en el comportamiento de la ciudadanía, así que debemos continuar dando la cara ante la lucha contra el COVID-19”, dijo la doctora.

Por otro lado, Soler indicó que las autoridades deben invertir en más campañas de difusión para que la población esté pendiente de que las vacunas están disponibles para los jóvenes. De igual forma, que la población debe ser orientada y educada sobre la importancia de la vacunación.