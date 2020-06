$!Critican mensajes fúnebres del Gobierno sobre el COVID-19

En Instagram las respuestas de los cibernautas también cuestionando las publicaciones de la Presidencia no se hicieron esperar. Uno de los que reaccionó se preguntó si alguien suplantó la cuenta de la institución gubernamental porque “la calidad del lenguaje se aparta de los parámetros oficiales”.

Los médicos - continúa el especilista - no fuimos educados en pánico , sino en base a realidades.

Incluso el infectólogo y pastor de la Iglesia Bautista Internacional, Miguel Núñez , aunque no señala los mensajes de la Presidencia, subió hoy en su cuenta de Twitter que “infundir pánico en la población con relación al COVID 19 es la peor estrategia de educación para una nación, a menos que deseemos dejarla en la ignorancia de la realidad”.

“Qué tipo de propagandas es está. Infundiendo terror y miedo. Sepan, que no MATA el que ha muerto por Covid-19 es por una complicaciones de salud. Da vergüenza este tipo de Post”, dice @keylajimenez.

@vendodetodoen123 cree que con la campaña de las autoridades “lo único que buscan es que el pueblo entre en pánico para que no vaya a votar”.

@jazminwilliams_05 coincide con la internauta anterior y los califica de “!indignante!, además de atribuirlo a una supuesta intención del gobierno de “manipular a las personas con el miedo a pocos días de unas elecciones presidenciales cuando esta cuenta (la de la Presidencia) no debería ser usada de esa forma”.



“Esto es inaudito! Quién está manejando esa cuenta? Un borracho o un niño de 10 años? Ustedes no quieren educar la población respecto al covid, ustedes quieren crear pánico! Qué es esto? Lo que deben de hacer es publicidad, campaña publicitaria de prevención!! Upssss verdad! Ya casi tenemos 4 meses y no lo han hecho???????? y no vengan con vaina que la población está tirada a la calle! (...), es el parecer de @caribbean_girlgc.