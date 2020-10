Cruz Jiminián: "En el país tenemos las máquinas más avanzadas a nivel mundial para pruebas PCR"

El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, expresó que la República Dominicana no tiene nada que envidiarle a los demás países en materia tecnológica médica, pues su clínica posee las máquinas más avanzadas a nivel mundial para la realización de pruebas PCR.

Sobre los cuestionamientos de que en el país no hay capacidad ni recursos, Jiminián afirmó que "podemos decirle al mundo que tenemos la última tecnología, en el país nadie la tiene. La máquina más avanzada a nivel mundial de fabricación alemana con capacidad para hacer 1,150 pruebas diarias PCR".

El galeno explicó que dicha máquina posee una bioseguridad que puede superar cualquier otra máquina a nivel nacional, tanto para hacer pruebas con el hisopado, como con saliva.

Destacó que es la única máquina digital de su clase disponible en el territorio nacional, y que tiene muy poco margen de error en la pruebas.

Afirmó que los equipos no le pertenecen a la clínica, sino que son un préstamo de parte de las compañías que le permiten su uso por la cantidad de pacientes que asisten al centro médico.

"Lo que importa es que desde Cristo Rey podemos decirle al país, al mundo que tenemos la última tecnología no me importa los recursos si benefician o no, lo que importa es la seguridad y la calidad con la que se le está dando un servicio a la gente pobre de República Dominicana ", manifestó el galeno.