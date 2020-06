$!¿Cuál es el porcentaje real de la positividad al COVID-19 en RD?

Este lunes, el Ministerio de Salud Pública ofrece el dato de que, con 526 contagios en 24 horas, suman ya 20,126 las personas que han dado positivo al COVID-19 en República Dominicana desde que se detectó el coronavirus en el país el pasado 1 de marzo.

Desde entonces, y conforme el boletín epidemiológico que a diario presenta Salud Pública, se han realizado 97,040 pruebas de PCR de confirmación de la enfermedad. Ambas cifras permiten calcular la positividad al COVID-19 que, en términos generales, se sitúa en 20.73%.

Sin embargo, en su último informe, el Ministerio de Salud presenta una positividad a la fecha de 17.67%, bajo la premisa de que presenta el promedio de contagios por coronavirus acumulados de las últimas cuatro semanas.

El cálculo que hacen las autoridades de Salud deja interrogantes sobre la fórmula que emplean, pues sus resultados son menores, y un tanto más alentadores de cara a promocionar las acciones que desarrolla el Gobierno para tratar de frenar la expansión del COVID-19, una enfermedad que ya estableció su récord de contagios en un día: 526, una semana después de la gran movilización en el comercio asociada a la celebración del Día de las Madres.

El viernes pasado Salud Pública reportó una positividad de 17.90 %, un total de 2,085 pruebas y 389 casos nuevos.

Pero el sábado reportó 2,079 pruebas, seis menos que el día anterior, y 487 casos nuevos, 98 casos más, lo que se supone debió empujar al alza la positividad, pero por el contrario, en el reporte de ese día se indicó que la misma había bajado a 17.88 %.

El analista de datos Juan Carlos Saladín hace sus cálculos sobre el porcentaje de positivos y entiende que, contando los últimos 28 días, la cifra se sitúa en 17.95%, desagregando los datos de la fecha actual. Si se incluye los reportes a la fecha, entonces sube a 18.08 %.

En su primera rueda de prensa online de esta semana, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, dejó sin respuesta la pregunta sobre la metodología que utiliza su gestión para calcular la tasa de positividad.

El funcionario alertó, sin embargo, que “el COVID no ha pasado”.

“Llamamos a toda la población a mantenerse alerta ante el COVID-19 que no ha pasado en el país como están reflejando los datos que en estos momentos estamos poniendo a disposición de toda la población”, dijo.

El empuje de los no identificados

Desde hace unas semanas, el Ministerio de Salud Incluye en las estadísticas sobre el COVID-19 por provincia un renglón de personas “no identificadas” para referirse a aquellas de las que no se tiene un domicilio definido. A la fecha, este grupo suma 2,416 pruebas realizadas y un total de casos confirmados de 445, de los que 50 ocurrieron en las últimas 24 horas.

El pasado sábado se registraron 113 casos positivos en este renglón, superado solo por la provincia Santo Domingo que ese día reportó 118 casos.

Ante la pregunta sobre el seguimiento que le dan a esas personas a fin de poder determinar el mapa de contacto, así como las razones de su alta incidencia en las estadísticas, Sánchez Cárdenas explicó que se debe a que las direcciones provinciales de salud y muchos laboratorios privados toman nota de la cédula y no del lugar donde vive la persona, lo que no permiten ingresar la información al sistema de registro de manera inmediata.

“Toda información que llega al sistema necesita verificación y, si al momento de realizar el tamizaje y verificación hay dudas acerca de la procedencia, o no está clara la procedencia o no localizable esa persona, pues lógicamente que no podemos agregarla a un territorio determinado”, dijo.

Admite que hay operativo que se realizan en los que los documentos no tienen los datos "cabalmente llenados y es lo que genera esa problemática de no identificados”.

El funcionario no explicó el seguimiento para establecer los mapas de contactos en esos casos.