$!¿Cuál es la realidad de las unidades de cuidados intensivos destinadas para COVID-19 en RD?

“Los pacientes van a tener que acostarlos en los pasillos, ya lo dijeron los médicos del interior del país. Las clínicas privadas no quieren recibir a los pacientes con síntomas de coronavirus, este país ya colapso”, precisó.

El miércoles pasado la ocupación en UCI representaba el 61.5% de los caso hospitalizados, cuando 211 pacientes se encontraban en esa área. Ese día, el ministro indicó que el nivel de ocupación en cuidados intensivos no llegaría al colapso.

Mientras, que el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinatrae), Julio César Cruceta, señaló que no existe disponibilidad de camas en los hospitales públicos y tampoco en los centros privados.

“Aunque te digan que hay una disponibilidad de un veinte por ciento, nosotros quisiéramos que nos digan en dónde es que están, porque la realidad es que no hay disponibilidad”, precisó.

La presidenta regional del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD), Yocasta Lara, indicó que “el asunto de las unidades de cuidados intensivos está crítico. No aparece una cama para nadie; a nivel público y privado están llenas”.

De su lado, el coordinador del Departamento de Ginecología del Moscoso Puello, José Matos, calificó de inexplicable las declaraciones del Ministerio de Salud Pública sobre la ocupación en cuidados intensivos.

“Yo no me explico por qué el Ministerio de Salud Pública dice que solo el 71% de las camas de UCI están ocupadas, cuando la población anda desesperada detrás de una cama para atender a un paciente y no solo de coronavirus”, indicó.

Matos precisó que las emergencias están “llenas de pacientes en sillas en estado crítico y solo dicen que tienen el 71% de las camas ocupadas”.

Hospitales

La directora del Hospital Rodolfo de la Cruz Lora, ubicado en Pedro Brand, informó que actualmente se manejan bien, cuentan con cinco camas UCI. El centro es un hospital de segundo nivel especializado.

“Tenemos las camas suficientes por el momento, los pacientes se mantienen estables, siempre hay pacientes críticos pero hasta ahora no hemos tenido dificultades”, indico Marlene Gómez, la directora.