Cuando el cáncer quita hasta la dignidad

Esa estimación es, porque el país no tiene un registro nacional de cáncer que brinde cifras fehacientes sobre la dolencia que se puedan tomar en cuenta para medirlo, compararlo y, para que se tomen políticas públicas de control.

El informe, auspiciado por Roche y dado a conocer en México el pasado mes de octubre, analizó la complejidad, que califica como un gran desafío, en 12 países de la región. En el caso de la República Dominicana no parece como tal, sino dentro como en promedio de la generalidad de América Latina y el Caribe con un 17,1 de cáncer como porcentaje de todas las muertes en el 2017.

Lo peor de todo es que las autoridades locales se deben basar en estimaciones que hacen organismos internacionales, como la del estudio del The Economist Intelligence Unit y su iniciativa World Cancer Initiative “Preparación para el abordaje del cáncer en América Latina: construyendo sobre los avances recientes”, porque el país carece de un registro nacional de tumores, lo que impide, incluso, que se pueda comparar con otras naciones de la región de Las Américas, como demostró la investigación.

El 70% de la población podrá tener un padre, una madre, un hijo o un hermano que tiene o ha tenido la mortal enfermedad y en República Dominicana 1,9 de los dominicanos tendrá cáncer. Uno de los que fallece es porque no tuvo acceso a tratamiento.

No obstante, los Indicadores básicos de salud, publicados por la OMS, indican que en el país mueren 66,900 personas cada año, de las cuales 16,000 es por cáncer, lo que indica que 46 personas mueren diario de esa enfermedad.

Los datos se desprenden del The Global Cáncer Observation (Globacan2018) y son suministrados por la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS).

Felícita es una ex empleada privada, que está llena de llagas, producto de las úlceras que le provoca estar postrada en una cama, donde necesita ayuda hasta para ponerse de lado.

“En el Departamento de Alto Costo me dijeron que no podían subvencionarnos los medicamentos que antes recibíamos, porque agotaron el presupuesto y no tienen dinero para hacer nuevas compras”.

Teodoro es un agricultor de Yamasá, a quien no le queda ni tierra ni techo y a quien no le quedó más que venirse a refugiar en un cuarto dividido en dos espacios, que le facilitó una hermana en el barrio Ponce, en Los Guarícano, de Villa Mella, donde convive con otros familiares.