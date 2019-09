Cuando la maternidad vuela la etapa de la adolescencia

Al igual que Yuleysi, Marlyn y Emperia son madres adolescentes de 15 y 17 años de edad que recuerdan haber recibido una charla sobre educación sexual en sus respectivos centros de educación, pero no que tratasen los temas de prevención de embarazo, ni las consecuencias de tener relaciones sexuales sin protección.

Marlyn y Emperia conocen, sin embargo, sobre los métodos de planificación. La primera, actualmente está unida a un hombre en el que ve seguridad económica, a pesar de que vive alquilada en un anexo que divide una habitación en dos lugares. Su pareja tiene 39 años de edad y un colmado, quizás ahí está la explicación.

Hoy, Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, como en años anteriores, diferentes autoridades volverán a debatir sobre el tema, para que la fecha no pase desapercibida, hablarán de la creación de planes para reducirlos, sin embargo, las estadísticas no muestran cambios. Por el contrario, en República Dominicana 22 de cada 100 mujeres embarazadas son adolescentes, equivalente a la cuarta parte de nacimientos al año.

Es una realidad que se da en toda clase social, pero es mayor en personas pobres, en entornos o ambientes machistas, y donde las niñas no encuentran otro plan de vida que no sea el unirse maritalmente a muy temprana edad, lo que es el matrimonio infantil y que es la causa de dos de cada tres embarazos en adolescentes, según estudios del Consejo Nacional para la Niñez y el Banco Mundial.

Lo peor es que muchos de esos embarazos no son deseados, repiten patrones de madre a hijas y aumentan la pobreza, la exclusión social, las desigualdades y la deserción escolar.

De acuerdo con los datos oficiales, la tasa de fecundidad de las adolescentes dominicanas es de 95 por cada mil mujeres con edades entre los 15 a 19 años y el 52% de las madres adolescentes se dedica a quehaceres domésticos o labores de cuidado.

En febrero de este año se presentó el Plan Nacional para la Reducción de Embarazos en Adolescentes en la República Dominicana 2019-2023 (PREA-RD) que incluye una propuesta de alto nivel de compromiso político para cambiar la realidad social y cultural de los embarazos en esa parte de la población dominicana.

Se trata de una iniciativa integrada por 57 entidades del Estado y Organizaciones no Gubernamentales que busca atacar de nuevo los factores socio-educativos señalados más arriba, que investigadores del tema coinciden en que son las causas de la gravidez en las menores de edad.

Lea la investigación realizada en el 2016 por el Ministerio de Salud Pública, la Oficina de Estadística Dominicana y el Fondo de Población de las Naciones.

Datos de niñas y adolescentes embarazadas atendidas en hospitales, República Dominicana.