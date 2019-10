La doctora Aideé Cuas Ramírez ha sido docente de varias generaciones de médicos que pasaron por la residencia de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello. Hace aproximadamente seis meses la diagnosticaron con cáncer y, hoy Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, ha decidido marchar para llamar la atención de la sociedad sobre la importancia de autoexaminarse y buscar atención temprana.

Reconoce que el proceso no ha sido fácil, pero agradece el apoyo emocional de su familia, colegas y alumnos.

“Cuando me diagnosticaron con cáncer fue muy impactante... Cada una de las caras de los que fueron mis alumnos pasaron por mi mente, y eso me dio suficiente fuerza para luchar y llevar mi tratamiento como me lo indicaron mis médicos”, comenta la médico al participar en una caminata contra el cáncer que organiza la Sociedad Dominicana de Médicos Familiares y Comunitarios.

La doctora Francisca Moronta, presidenta de la organización dice que la actividad es para llevar el mensaje a la sociedad dominicana de que si la enfermedad se detecta a tiempo tiene cura. Además de llamar la atención de que el cáncer de mama no sólo afecta a las mujeres, sino que aunque es menos frecuente en hombres, es mucho más agresivo.

“En el día de hoy estamos aquí reunidos varios de nuestros médicos y expresidentes de nuestra organización para llevar el mensaje a la sociedad dominicana de que se auto-cuiden de que sepan que esta enfermedad si se detecta a tiempo tiene cura”, expresa.