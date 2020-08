Cuando un virus cambia la vida y las emociones

Bergés sostuvo que deben crearse redes de apoyo en el hogar para entender que este no es un problema que efectúe a una persona en particular, sino a todos.

“Si tenemos un criterio de solidaridad y articulamos de forma colectivas bajarán los niveles de ansiedad y depresión y aumentarán los de seguridad y confianza, porque en la medida que te rodeas de personas en las que puedes creer y confiar la situación de incertidumbre vinculada a la crisis también va a mejorar”, aseveró.

Con relación a las implicaciones psicológicas que tiene un paciente COVID-19, Bergés explicó que se crea incertidumbre, porque el virus no solo se acompaña de una realidad sintomática, sino que es una amenaza de muerte , lo que provoca un mayor descontrol en el paciente.

Los niños

En cuanto al cambio de rutina al realizar teletrabajo y tener a los niños en casa, el psicólogo señaló que las personas deben crear una estabilidad que armonice con los horarios acostumbrados.

“Tenemos muchos niños que están siendo violentados, porque muchos padres no tienen la paciencia ni la tolerancia y no entienden ese equilibrio al que me refería y han entendido que son los niños los que tienen que adaptarse a ellos y no al revés”, afirmó.

Bergés explicó que los niños también están asustados por la crisis, una de las recomendaciones es que la adaptación no sobrecargue con un nivel de demanda excesivo a los infantes, sino que todo sea flexible.

“A los niños hay que estructurarles un orden y que ellos aprendan a respetar el espacio de los adultos, pero hay que establecer ese orden, de lo contrario el niño se descontrola y los padres para tratar de volver a la normalidad emplean violencia”, precisó.

La psicóloga Diuris Betances, que trabaja con niños y adolescentes, explica en el estudio El COVID-19 en República Dominicana: sus implicaciones psicosociales del Observatorio Político Dominicano (OPD-Funglode) instó a explicar en lenguaje llano al niño, niña o adolescente, la naturaleza de la crisis, su ocurrencia y consecuencias.

La especialista señala que es necesario invitar a los niños a hablar y escuchar lo que piensa y siente de la situación y empatizar con sus emociones y sensaciones, para analizar junto a ellos, los sucesos que han observado ante la crisis y cómo puede afectar en la cotidianidad.

Violencia en el hogar

Bergés destacó que los feminicidios han bajado un 58% durante esta pandemia, en comparación al año pasado.

“La violencia en cuanto a denuncias también ha bajado, ahora eso no quiere decir que no haya otras formas de violencia que no conocemos, además con el tema de la cuarentena denunciar la violencia verbal y psicológica se hace más difícil”, indicó.