Daniel Rivera: alta ocupación en cuidados intensivos se debe a que la gente del Gran Santo Domingo no se está vacunando

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, explicó que la alta ocupación en las camas de cuidados intensivos de pacientes del COVID -19 no se debe a las nuevas variantes del virus, sino a la falta de vacunación por parte de la población.

Al ser cuestionado por la prensa , el ministro indicó: “No... la gente no se vacunó y el doctor José Joaquín Puello le dijo a la prensa que el 97 % de las que estaban en cuidados intensivos no se habían vacunado; ahí es que está la clave, si no se han vacunado va haber ese problema” .

Rivera señaló que las variantes producen más contagios, pero los que se han vacunados no corren el riesgo de un contagio agresivo como los que no lo están.

“Al que está vacunado la agresividad (le) disminuye enormemente, hasta más de un 40%; tenemos que seguir tomando las medidas”, dijo.

El ministro señaló que a pesar de que algunas de las cepas tienen más de dos meses circulando en el país, el problema del Gran Santo Domingo es el de las aglomeraciones y que las personas no se están vacunando.

En ese sentido, Rivera destacó que las provincias donde menos personas se están vacunando son la más grandes, mientras que las demás tienen buen ritmo de vacunación.

Por otro lado, indicó que desde que lleguen las vacunas Pfizer iniciarán el proceso de vacunación de los adolescentes de 12 años en adelante. No especificó qué día llegan las vacunas .

Con relación las medidas actuales para contrarrestar los efectos del COVID-19, el ministro precisó que de ser necesario estás serán endurecidas.