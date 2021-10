$!Daniel Rivera: “La manera de bajar las UCI es vacunando”

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que no descarta habilitar, si fuera necesario, nuevas unidades de cuidados intensivos (UCI) para COVID-19, ante el incremento de ocupación que se evidencia en varios hospitales públicos.

Sin embargo, advirtió que la única manera de bajar la cantidad de personas que llegan a esas unidades es con vacunación.

Para este miércoles, el porcentaje general de los pacientes en UCI de los centros públicos y privados del país fue de 38 %, una ligera reducción respecto al martes, cuando estaba en 40 %. Sin embargo, varios de los hospitales públicos que tienen UCI habilitadas tienen ocupación de hasta el 100 por ciento, como es el caso del Rodolfo de la Cruz Lora, según el reporte del martes. Ese mismo día, el Marcelino Velez Santana estaba ocupado en un 80 %, el Moscoso Puello en 60 % y Cecanot en 67 %.

“¿Que qué vamos a hacer? Pues, seguir vacunando. Las UCI bajaron de 40 a 38 y siguen llegando por los no vacunados... Sigue la constante de no vacunados y, entonces, la única manera enfrentar el internamiento de cuidado intensivos es vacunándose”, dijo el ministro que ayer ofreció el dato de que de 31 personas fallecidas por COVID-19 en las últimas dos semanas, 29 no tenían la vacuna.

No obstante, Rivera afirmó que, en caso de ser necesario, abrirán nuevas unidades de UCI en otros hospitales que tienen disponibles y citó el Luis Eduardo Aybar que tiene buena disponibilidad y que está cerrado al COVID-19 en la actualidad.

“Si siguen llegando graves, seguiremos abriendo. Es muy costoso, muy triste para las familias, pero estamos con tres tipos de medicamentos, seguiremos tratando humildemente a los que no se quieran vacunar, pero yo lo que quiero es que, por favor, entendieran que se están muriendo los no vacunados”, exclamó.

Salud Pública reportó ayer dos nuevos fallecidos por coronavirus.

República Dominicana cuenta ya con el 60.1 % de su población meta vacunada con dos dosis de las vacunas contra el COVID-19, un porcentaje empujado en las últimas dos semanas por la obligatoriedad de presentar tarjeta de vacuna para acceder a establecimientos públicos y al transporte.

Solo el pasado martes, un día después de que empezó a aplicarse el requisito dispuesto en la Resolución 000048 del Ministerio de Salud Pública, cerca de 124,000 personas acudieron a los centros de vacunación, conforme lo informó el ministro Rivera.

De los inoculados el martes, 68,000 se aplicaron la primera dosis y suman, hasta el 19 de octubre, 6,449,174. Los que ya se han aplicado una segunda dosis alcanzan 5,158,185, mientras 1,131,030 cuenta con una dosis de refuerzo.

Para este miércoles, ya todas las provincias del país tienen más del 50 % de su población con esquema completo de vacuna contra el coronavirus, Monseñor Noel, con un 50.7 %, es la de menor proporción de vacunados.

Salud Pública volvió a defender ayer la legalidad de su resolución para exigir la tarjeta de vacuna a la población. A través de su Consultoría Jurídica indicó que la ley le faculta para tales medidas y que cada ley se considera constitucional hasta sentencia en contrario, lo que no ha ocurrido. No obstante, reconocen el derecho que tienen las personas a acudir a los tribunales, como lo hicieron algunos sectores que presen- taron dos recursos de amparo, pendientes de conocerse en el Tribunal Superior Administrativo.

Rivera recordó que con la Resolución 000048 se pretende proteger a la mayoría, y agradeció a los sectores que le están apoyando, tanto a los ciudadanos que acuden a vacunarse como a los empresarios y abogados que están defendiendo la disposición, cuya aplicación se vigila, dijo, y “se está realizando muy bien”.