Danilo Medina: no hay un lugar donde "la mano amiga del Gobierno" no haya llegado

“Ahí tienen su hospital, un hospital de lujo, que no tiene nada que envidiar a ningún centro médico”, manifestó el mandatario en el evento.

El presidente de la República, Danilo Medina, aseguró este jueves que no existe un lugar en el país "donde la mano amiga" del Gobierno no haya llegado.

"Hoy tenemos hospitales de lujo en todo el territorio nacional”, manifestó el mandatario.

Detalló que ha remodelado hospitales en la región sur en Jimaní, La Descubierta, Barahona, Enriquillo, San Juan, Bánica, Las Matas de Farfán, El Cercado, San Cristóbal, Pedernales.

“Puedo decir, y no tengo el temor de que me equivoco, que hoy los hospitales de la República Dominicana son los mejores centros médicos que tienen las comunidades del interior el país”, afirmó.

Apuntó que solo en la capital y en Santiago se está en competencia con el servicio de salud privado.

Según reseña la Presidencia en su cuenta de Twitter, Medina dijo: “Yo le prometí al pueblo dominicano que iba a transformar el sistema educativo y el sistema de salud pública”.

“Recuerdo que dije muchas veces, que las personas que por vanidad no quisieran ir a un hospital o a una escuela pública, lo hicieran, pero no porque el Estado dominicano no le brindará la oportunidad de un servicio de calidad a nivel superior”, expresó.

Afirmó que cumplió su palabra y que el país "está sembrado de escuelas en todo el territorio".