De no recibir segunda dosis, personas perderían inmunidad ante el COVID-19

“El término de estar vacunado no es sinónimo de estar inmunizado, cuando el biológico que se está usando, que así se le llama a la vacuna, conlleva más de una dosis”, indicó la especialista.

Cuando se establece un tiempo entre la aplicación entre una primera y segunda dosis de una vacuna, lo que se busca es inmunizar a las personas. Por tal razón, los que no tengan las dosis completas pueden adquirir la enfermedad, aunque no de forma tan grave como al que no tenga ningún tipo de defensa.

Mientras que la epidemióloga Medina agregó que, “las vacunas garantizan a la población protección, pero no para estemos creyendo que ya el peligro paso, protección para evitar la forma grave. Hasta que la persona no tenga su segunda dosis no está inmunizada”.

En ese sentido, la especialista hace el llamado a la población a que se vacunen, mientras el presidente del CMD solicita al gobierno que agilice los procesos para adquirir las vacunas necesarias y continuar con el proceso de inoculación completa en el país.

“En el caso de las vacunas contra el COVID-19, todos los fabricantes han informado que lo que se está evitando con estas vacunas es que la persona no presenta la forma grave de la enfermedad. Si tu organismo no respondió de una manera efectiva y natural a la elevación de tu sistema inmunológico o sea de sus anticuerpos, tu estas con un porcentaje de riesgo de adquirir la enfermedad pero que no te dé de forma grave”, explicó Medina.

Con relación a las diferentes variantes, la especialista indicó que se ha demostrado que vacunas como Sinovac y la de Moderna producen protección contra esas variantes. Resaltó que las cinco que fueron detectadas en el país no han demostrado estar asociadas al aumento de la incidencia de la enfermedad.

De su lado, Suero precisó la vacuna china es una de las menos eficaces del mercado, pero que la que el Gobierno consiguió. “Esta es la que hay que apoyar, la política del CMD es apoyar la vacunación”, dijo.

El galeno destacó que, según estudios, aunque aún está pendiendo verse en la práctica, con esta vacuna si una persona se infecta con el COVID-19 el daño sobre el organismo no es tan fuerte, los casos no serían grave y se reduciría de manera notable los internamientos, incluso la mortalidad.