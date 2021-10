$!Debate por las tres causales del aborto enfilado a subir de tono en las discusiones del CP

Desde su último cambio, introducido por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar, las iniciativas para modificar de manera integral el Código Penal dominicano han sucedido una tras otra sin que se lograra su propósito. Entre los temas controvertidos en los proyectos presentados hay uno que no solo es una constante, sino que ha generado los mayores debates públicos en torno a la pieza legislativa: las tres causales del aborto. Estas tres eximentes de la interrupción voluntaria de un embarazo, penalizado bajo cualquier circunstancia en el texto vigente del Código Penal, son cuando represente un riesgo para la vida de la mujer, sea fruto de una violación o incesto y cuando existan malformaciones fetales incom- patibles con la vida. La discusión sobre las causales del aborto fue una de las razones, entre otras como el de las sanciones a la violencia doméstica, por la que en 2006 el entonces presidente Leonel Fernández observó el proyecto de Código Penal aprobado por el Congreso Nacional. En ese momento, la Constitución de la República Dominicana no establecía la no inviolabilidad de la vida desde la concepción, criterio que fue introducido en la modificación constitucional de 2010. En 2014 y 2016, el entonces mandatario Danilo Medina observó y devolvió al Congreso nuevamente el proyecto de Código Penal aprobado por los legisladores. Contrario a 2006, Medina hizo la observación en ambos casos a los artículos específicos que trataban el aborto. Dos días después de instalado el Gobierno encabezado por Luis Abinader, y de comenzar también la gestión de actual Congreso, se depositó en la Cámara de Diputados otro proyecto de modificación del Código Penal que ha levantado el mismo acalorado debate sobre el aborto entre quienes favorecen las tres causales y quienes quieren mantener la penalización total. La pieza perimió y fue reintroducida el 16 de agosto de 2021. El último capítulo del Código Penal ocurrió hace más de una semana, cuando la comisión bicameral que estudia el proyecto, compuesta por nueve senadores y 18 diputados, dejó otra vez fuera las tres causales del aborto.

Feministas: la lucha seguirá

Durante las discusiones mediáticas este último año sobre las tres eximentes del aborto, los movimientos feministas mantuvieron una lucha a favor de la despenalización parcial de la interrupción del embarazo de una manera muy activa, que incluyó la estrategia de mantener un campamento en los alrededores del Palacio Nacional durante 73 días, iniciativa que también sumó a diversos movimientos civiles. Luego del levantamiento del campamento, el pasado 23 de mayo, parecía que la actividad del movimiento había cesado, pero esta percepción es negada por representantes de también denominado “movimiento verde”. “Ya hicimos una asamblea nacional, hace unas tres semanas más o menos. Hubo una gran asamblea nacional para definir un plan de trabajo y ya decidimos un plan de trabajo, que no voy a dar detalles, pero lo que te puedo decir que en esa asamblea nacional hicimos un plan de trabajo que va incluir movilización por todo el país, trasladar esa visión movilizadora del campamento a nivel nacional, en todo el territorio nacional”, informó Sergia Galván, representante del movimiento por las tres causales, quien calificó la labor de la Comisión Bicameral como desafortunada. “Una decisión que se coloca de espaldas de la demanda de la mayoría de la población en República Dominicana. En vez de aportar a la solución de un problema, realmente lo que hacen es huir del problema y dejarlo sobre la mesa”, explicó. La preparación para continuar abogando por la despenalización parcial del aborto es también detallada por la activista y profesora universitaria Lourdes Contreras. “Nosotras como movimiento ya elaboramos unos documentos que van a ser entregados a los medios de comunicación, estamos terminando de recoger las firmas de las instituciones y estamos pensando también esperar que el plenario de las cámaras (del Congreso) se reúna para expresarnos de manera públicamente a nivel de una forma de movilización, la que fuere que acordemos”. Al referirse al campamento, responde: “No, no, no. Los métodos de lucha tienen su momento y sus características en cada situación”. Sobre el tema, Susi Pola, también activista y miembro del Foro Feminista, expresa: “El campamento que planteamos fue una experiencia, una demostración creo que contundente, que tiene que pasar porque no tenemos recursos. No tenemos recursos ni simpatías”. Pola entiende que después de más de 22 años de movilización formal a favor de las tres causales “el tema se ha despenalizado socialmente”, lo que se ve manifestado, afirma, en los sondeos donde de manera mayoritaria la población expresa acuerdo con una o las tres causales. “La sociedad dominicana nos ha demostrado que no es tan conservadora como se cree. El poder dominicano si es súper conservador, creo que no de los más conservadores de la región”. Galván coincide con Pola en que el activismo constante del movimiento feminista ha alcanzado a la población. “Hacer un reconocimiento a esos diputados y senadores que están dando la batalla a lo interno del Congreso, alentarlos, emularlos, a que sigan realmente defendiendo derechos, porque la historia pronta o con cierta demora les darán la razón. Porque los derechos humanos son progresivos. Sean veinte años, sean cuarenta, el aborto en República Dominicana va a ser ley”.

Señalamientos al PRM

Las tres activistas reiteran sus señalamientos de crítica al actual Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), gestión a la que recriminan haber incumplido un compromiso asumido durante la pasada campaña electoral. “EL PRM llega al poder también con ese voto favorable de ese sector social que apoya ampliamente las tres causales, entonces en cierta medida está traicionando una parte importante de su electorado”, señala Sergia Galván. De su lado, Lourdes Contreras ve un doble rasero entre la posición asumida por el presidente Luis Abinader y el PRM ante los legisladores frente el aborto y la que expresa ante otro tema de interés del Poder Ejecutivo. “El presidente de la República en un momento determinado dijo que estaba a favor, pero no hay una orientación como la hay en muchísimos casos, y lo hemos visto recientemente frente a la convocatoria de Luis Abinader ante el Consejo Económico y Social y los temas a los cuales responde esa convocatoria, cómo los representantes de los partidos le responden a esa convocatoria, no solamente de la estructura política, sino también de la estructura legislativa”, indica.

Los “ProVida”: defensa de la Constitución

“Nuestra Constitución, que es la Carta Magna, es para regir y legislar a todo dominicano nacido en nuestro territorio y bajo nuestra bandera. Y el artículo 37 dice que es inviolable el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Se dice que no puede expresarse ni aplicarse pena de muerte en nuestro territorio bajo ninguna circunstancia” Es la respuesta que ofrece Omayra Alvarez, representante de movimiento “RD es Provida”, cuando plantea su argumento contra las tres causales del aborto, propuesta que entiende es la puerta de entrada para la despenalización total de la in- terrupción del embarazo. Considera que la primera eximente, cuando la vida de la madre está en peligro, es algo que cubre los protocolos de atención médica ya establecidos, y que cuando toca decidir luego de agotar todos los procedimientos, se elige la vida de la madre. En cuanto a la inviabilidad, pone de ejemplo la experiencia personal. “A mi madre le dijeron que yo era un tumor”. “Lo último de violación es lo más triste. Yo soy mujer. Nunca voy a tomar esa causa de manera liviana. Es lo peor que le pueda pasar a una mujer, una violación. Pero trabajo en comunidades, y muchas de las niñas se están activando sexualmente, no por ser violadas, no niego que pase, que no suceda. Una de las cosas que está activando los embarazos en adolescentes a destiempo es por la familia disfuncional en la que están”, apunta sobre la última causal. A su parecer, en vez de pensar en el aborto como opción, es mejor plantear “políticas públicas que protejan a esa mujer cuando les pase eso, y que tengan un Ministerio Público donde ellas no tengan que pagar ni exponerse para denunciar”. Agrega que “cuando se pruebe, porque hay que probarlo, tenga ayuda necesaria y la protección necesaria”. Expresa que entre las primeras causas de mortalidad materna no está aborto, sino la desnutrición, la hipertensión y la diabetes, por lo que son las causas que hay que atacar con políticas estatales. “Nosotros no solo queremos salir con carteles, no queremos ser reaccionarios. Nosotros queremos ser previsores. Queremos que estás cosas que estamos hablando realmente lleguen a las altas instancias y que si no la prueban decir que sometimos todas estas propuestas, herramientas y estrategias y políticas que son realmente en favor de las mujeres”. En cuanto al artículo 37, la activista feminista Lourdes Contreras señala, luego de considerar la imposición de llevar un embarazo bajo los criterios de las tres causales como tortura, que “la dignidad está vista en la Constitución de la República como el derecho que le da sustento a otros derechos fundamentales. De forma tal que no es posible que ellos se escuden en la idea de que es inconstitucional, porque no lo es. En otros países donde está puesto el texto igual que aquí, sobre el derecho a la vida desde la concepción se acogen las causales en iguales condiciones pedidas por nosotras”.

“Dictadura de las minorías”

Para el vicepresidente de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de modificación del Código Penal, el diputado perremeísta Alexis Jiménez, la minoría congresual que apoya las tres causales no puede querer hacer valer argumentos acusatorios a una mayoría que tiene una posición distinta. “Yo estoy a favor de que la mujer decida, de que la mujer sea sujeto de derecho, no objeto de derecho. Ahora, la gente debe entender que no puede haber una ‘dictadura de las minorías’. Entonces, la minoría no puede querer, que ha sido lo que ha pasado, que una minoría en el Congreso ha acusado a la mayoría y ha buscado todos los medios para hacer valer su posición”, expresa el también presidente de la comisión permanente de Justicia de la Cámara de Diputados. “Es importante que la hagan valer (su posición a favor de las causales), se respeta, pero tienen que aceptar que la mayoría decidió”, indica al señalar la manera en que la Comisión Bicameral votó sobre este tema y otros artículos durante el retiro de trabajo que realizaron en un hotel de La Romana el primer fin de semana de octubre, así como los resultados en las votaciones del pleno de las cámaras en las aprobaciones de los anteproyectos de modificación al Código Penal. A juicio de Jiménez, el tema del aborto deberá ser abordado en un referendo. “Hay una decisión mayoritaria del Congreso en la composición actual que tiene. ¿Que mañana no la tenga? Es otra cosa. En el Congreso anterior las causales, las eximentes, pasaban. En este periodo, no pasan. No voy a ser el hazmerreír de ir a una comisión, defender una posición, perder y luego ir a acabar a los otros y que no sirven, que es lo que han hecho algunos legisladores”, considera. El pasado 17 de marzo fue remitido a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado el proyecto de Ley Especial de Referendo para las tres causales del aborto, la iniciativa fue presentada por senador de la provincia Duarte (PRM), Franklin Romero, quien también es miembro de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de modificación del Código Penal. Hasta el momento no se ha rendido ningún informe de este proyecto.

El informe del Código

El vicepresidente de la Comisión Bicameral informó que luego de la larga jornada de trabajo en un hotel de La Romana, los 27 legisladores que la componen lograron revisar el total de los 422 artículos del proyecto de modificación del Código Penal, de los que “solo en 46 tuvimos observaciones, que tuvimos que ponernos a discutir”, detallando que en su mayoría era los que versan sobre temas de penalidad, aumento o disminución de la pena. El diputado Alexis Jiménez explica que lo que resta son “correcciones de estilo, de forma que ya van a ser los asesores y los cuerpos de ambas cámaras que van a trabajar eso”. “Luego que los técnicos terminen la enviaremos a la Academia Dominicana de la Lengua para que lo revise lingüísticamente, y volveremos a verlo con los técnicos. Probablemente eso se lleve unos 15 días”, señala. Apunta que luego de los miembros de la comisión firmen el informe, el Senado lo conocería primero y luego la Cámara de Diputados.