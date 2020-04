$!Defensa Civil realiza trabajo de desinfección en todo el país para prevenir el COVID-19

El director de la Defensa Civil, general Rafael Carrasco Paulino, informo que ese organismo lleva a cabo una descontaminación masiva en todo el territorio nacional, con el fin de evitar la propagación del coronavirus.

Rafael Carrasco Paulino explicó que este trabajo abarca calles y avenidas, edificios públicos y privados y que la descontaminación se realiza a base de hipoclorito de sodio, una sustancia que ha sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud para estos fines.

Dijo que personal del organismo de socorro ayudan a las personas a no aglomerarse y mantener la distancia de dos metros y así evitar el contagio. “Nosotros ayudamos a mantener la distancia en las filas que se forman en los bancos, hemos pintado los lugares donde se debe colocar cada quien en las filas”, dijo.

Señaló que dispone de un personal médico las 24 horas del día que está a la disposición del Ministerio de Salud Pública y un personal capacitado que atiende las inquietudes del Covid 19 de la ciudadana a través de la línea *462.

“Nosotros también participamos en los traslados de pacientes sintomáticos a centros de aislamientos junto con el personal de Salud Pública y del Sistema Nacional de Emergencia 9 1 1, brigadas nuestras reparten alimentos crudos y cocidos en apoyo al Plan Social de la Presidencia y de los Comedores Económicos, vamos casa por casa en todo el territorio nacional entregando las raciones dispuestas por el presidente Danilo Medina”, dijo Carrasco Paulino.

Cada día, dijo Carrasco Paulino, “utilizamos el sistema de perifoneo mediante para llamar a la población a mantenerse en sus hogares durante y después del toque de queda, como única forma de romper la cadena de contagios”.

Agregó que lo más importante es trabajar en la parte preventiva, “llevándolo a la gente la información de cómo no infectarse y para esto hemos distribuidos miles de brouchures (folletos de orientación) en todo el territorio nacional, en ocasiones entregándolos casa por casa, si no se trabaja en la parte preventiva, no se pueden lograr resultados óptimos”.

Indico que recientemente la Presidencia de la República entregó tres camionetas que fueron integradas a los trabajos que se realizan para combatir el Covid 19.