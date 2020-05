Dejó una deuda médica de 51 mil dólares tras un mes hospitalizada por COVID-19 en clínica

Lourdes Rosales agonizó durante un mes en una clínica privada de Guayaquil, el centro de la pandemia en Ecuador. Contrajo el nuevo coronavirus pero no pudo tratarse en el saturado sistema público de sanidad. Detrás de su muerte asoma la ruina para su familia.

En el tiempo que Lourdes estuvo luchando, la cuenta trepó hasta los 51 mil dólares. Finalmente, falleció el 21 de abril.

Cuando su hijo Gustavo Ycaza, universitario y empleado bancario de 26 años, quiso retirar el cuerpo recibió una respuesta indolente.

"Me dijeron que hasta que no pague la cuenta no me darían el cuerpo de mi madre. Imagine, después de tanto dolor, que te digan eso", cuenta a la AFP.

Ycaza, soporte de una familia de cuatro miembros, ya había exprimido sus tarjetas de crédito y acudido a allegados para que su madre siguiera recibiendo atención. Logró cubrir 21.500 dólares.

Y aunque el esfuerzo fue en vano debió endeudarse todavía más. Firmó un pagaré por 29 mil dólares con vencimiento en setiembre para llevarse el cadáver. "No sé de dónde sacar plata porque el sueldo que ingresa va para pagar tarjetas reventadas", dice.

La Defensoría del Pueblo en la provincia de Guayas, a la que pertenece Guayaquil, recibió en tanto cinco llamados de auxilio de pacientes que fueron retenidos en clínicas.

"La única manera para privar la libertad a alguien por deuda es por pensión alimenticia y con orden judicial. En todos los casos, las clínicas han acatado porque les advertimos que podemos interponer un recurso de hábeas corpus", señala Mirelli Icaza, delegada del organismo.

Al final los enfermos han salido firmando pagarés. "Sé que hay más casos y parece una práctica generalizada", añade la funcionaria, sin parentesco con Gustavo.