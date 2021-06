$!Denuncian contagios por COVID-19 en cárcel preventiva de la Policía en Moca

Al menos un preventivo contagiado por COVID-19 fue ingresado en el hospital Toribio Bencosme de Moca, tras haber contraído la enfermedad en la cárcel preventiva de la Policía, donde denuncian el hacinamiento y falta de protocolos sanitarios que eviten el contagio.

La denuncia la hizo uno de los preventivos al que Diario Libre tuvo acceso y del que reserva su identidad.

En las últimas semanas desde esa cárcel preventiva se han ingresado a varios internos contagiados, de acuerdo a la fuente, pero las autoridades lo niegan.

A la hora de este reporte, las celdas de la preventiva no habían sido desinfectadas.

La directora provincial de Salud, Yudelka Collado, dijo que este lunes se iniciarán las labores de rastreo, desinfección de las celdas y la toma de muestras de antígenos y PCR, para detectar o confirmar otros contagios.

La fuente, que conversó con este diario, tiene tres días ingresado. Su condición es estable, pero es de cuidado debido a que es hipertenso. Resalta que lo atienden bien, lo mantienen bajo observación y lo medican.

“Estoy aquí con un señor de Santiago. Hay otra sala que es de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), donde están los de peor condición”, detalla el interno, quien asegura que hay otros presos bajo internamiento.

“Yo mismo me contagié por las condiciones en que uno se encuentra, yo estaba durmiendo de lado en el piso, yo llevaba como 15 días, uno junto, todo el mundo”, denunció la fuente, que asegura que en cada una de las dos celdas de esa preventiva había algo más de 50 presos, alrededor de 110, y que asume que todos o la mayoría está contagiada, debido al nivel de hacinamiento.

Entrevistado por Diario Libre, el fiscal titular de Espaillat, Yorelbin Rivas, aseguró que, bajo su conocimiento, solo uno había dado positivo al virus y fue ingresado en el citado hospital.

Sin embargo, el magistrado no respondió a la pregunta de este diario sobre si se realizaron pruebas al resto de los preventivos o si se tomaron medidas sanitarias para evitar la propagación del virus.

“No, ahí no se usa mascarilla, porque cuando llegan de las redadas si alguno la tiene, al poco rato se la quita porque está todo el mundo junto ahí. Según van llevando en las redadas, lo despachan al otro día si es por redada. Hay, que se van para su casa contagiados y hay, que van a contagiar a los que están ahí”, denunció.

“Cuando me estaban haciendo el internamiento, me mandaron a hacer una tomografía, y mandaron policías y me buscaron y me llevaron para el cuartel otra vez y aquí haciéndome trámites para dejarme interno. Ahí amanecí otro día (en el cuartel), y otra vez mi familia a moverse haciendo su diligencia y otra vez pudieron internarme”.

El preventivo, quien guarda prisión por violencia de género, aseguró que muchos de los presos son llevados al hospital cuando están muy deteriorados. “Ahí hasta lloran y de to` y nadie los saca, es una crueldad”.

“Yo salí botando sangre por la boca, con fiebre, diarrea, mareo. Yo no sabía que era eso, pero yo dije aquí yo me voy a infectar porque yo veía los rostros de ellos, los veía como amarillos, tosiendo mucho. Entonces fumando mucho”, relató.