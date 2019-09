$!Denuncian enfermeras del hospital Hugo Mendoza no medican a pacientes

Asegura Nena, que el día en que se llevó a la bebé había un grupo de padres que tenían hasta tres días con sus hijos ingresados y no se los miraban y que querían “entrarle” a golpes a una doctora. Lamenta que no se lo ocurrió grabar con su teléfono celular la escena.

Solo que ella sentía que si no la nebulizaban cada cuatro horas estaba perdiendo el tiempo.

No obstante, en el tiempo en que la recién nacida estuvo interna, señaló que le hicieron análisis clínicos y radiografías.

“Uno tiene que estar encima de las enfermeras para que mediquen los niños y es cuando ellas quieren. Algunos logran ponerle los medicamentos. A la hija mía no le pusieron medicamentos, tuve que sacarla”, comentó Nena.

La madre de una niña de cuatros meses de nacida y con diagnóstico de neumonía se llevó a su hija del área de internamiento improvisada en la emergencia del hospital pediátrico Hugo Mendoza, porque supuestamente, las enfermeras asignadas no la medicaban.

Versión de la directora del hospital

Asegura que con ese desbordamiento, aunque quiera dar un servicio de buena calidad no pueden, porque están sobredemandados, pero que es falso que no se mediquen a los niños a la hora establecida.

Dhamelisse Then Vanderhorst, directora del hospital infantil, dijo que están asistiendo un gran volumen de pacientes que ha desbordado, no solo la capacidad física, sino de personal de salud del hospital, porque prefieren ir a ese centro de salud y lo atribuye a la buena fama del hospital, que se concibió para la zona norte del Gran Santo Domingo, pero que se ha convertido en un centro de referencia nacional.

Then Vanderhorst dijo que tienen actualmente 187 enfermeras, que han reforzado últimamente por esa sobredemanda, básicamente de febriles con infecciones respiratorias y con dengue, y que aumentaron a 154 la disponibilidad de camas de internamientos, además, por día, tienen ingresados en planta 157 pacientes y entre 30 y 40 quedan en emergencia esperando un cupo, debido a eso es que tienen esa cantidad de niños en la emergencia incómodos, con padres que no descansan adecuadamente y dan paso a esa situación que denunció Nena, y han tenido que agregar cunas, con autorización de las autoridades, en algunas salas para poder atender a los pacientes.

“No es una situación cómoda para el paciente. No queremos que sea así, pero estamos sobre mandados”, comentó.

“Lo que hacen los hospitales, por la población y la gente no tiene nombre y la gente no toma consciencia de la gran labor que hacen los médicos y las enfermeras y, generalmente, lo que siempre pasa es que los señalan, los juzgan y agreden y no ven la labor que hacen”, señaló la directora del centro de salud.

En un momento Nena aseguró que las madres deben medicar a sus hijos ante la alegada negativa de las enfermeras, quienes dijo, que llevan almohadas para descansar, mientras están en turnos, lo que negó la directora del centro asistencial y la gerente de Enfermería, María Yaniry Mella, quien dijo que en ningún hospital la madre, padre o pariente medican al paciente, que eso es exclusivo de las enfermeras, previa indicación del médico.

Mella piensa que por la demanda de pacientes, la gente se desespera y se marcha y que lo más que puede hacer un papá o mamá es agarrarle la mascarilla del nebulizador y que quizás entienden que eso es medicarle.