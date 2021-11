$!Deploran autoridades exigen tarjeta de vacunación que no verifican

“Y en muchos lugares también se pide la tarjeta, pero ni siquiera se ve bien el nombre de la persona, si está la cédula , o sea, es un teatro que hacen en muchas instituciones, haciendo crear que están verificando la tarjeta de vacunación y en verdad, no lo hacen. Entonces le están haciendo un flaco servicio a la comunidad y al país”, lamentó la profesional de la medicina.

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, Clevy Pérez, afirmó que las autoridades “montaron un teatro” con la exigencia de la tarjeta de vacunación, puesto que el contenido no es verificado por el personal que colocan en las entradas de las instituciones públicas y privadas.

Agregó que frente a esa situación las autoridades sanitarias están en el deber de hacer cumplir las medidas que han dispuesto. Sostuvo que lo único que se está haciendo para la prevención del contagio del coronavirus es la vacunación, pero hay un sector de la población que no lo ha hecho.

En ese tenor, deploró que hay “personas inescrupulosas” que le piden a algunos médicos que falsifiquen tarjetas de vacunación para que se la faciliten. “De hecho una pediatra amiga me dijo como una señora, de una x religión le llamó pidiéndole, en otras palabras, que falsificara el documento, y la doctora le respondió que no tiene acceso a esa tarjeta, y si lo tuviera no lo haría”, reveló la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda que se transmite por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, la médico recordó que no se puede hablar de que el coronavirus está controlado en la República Dominicana, cuando se promedia más de mil infectados diariamente.

Reiteró que las personas deben cuidarse, principalmente las obesas, hipertensas, las mujeres embarazadas, personas que tienen diabetes, y las que usan fármacos inmunosupresores, por ejemplo, para una enfermedad reumática. Esta población tiene más riesgos de complicarse, incluso aunque tenga una inmunización total o parcial.

Acotó que la vacunación le disminuye los riesgos, pero todavía persisten, y sugirió a las personas con esos factores de comorbilidad no acudir donde hay aglomeraciones, y para aquellos que no lo tienen.