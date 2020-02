$!Descartan caso de coronavirus en crucero que arribó a La Romana

Sin embargo, "se determinó que el turista no está contagiado del coronavirus, sino de una afección respiratoria, y le recomendamos no salir del barco", reveló una fuente que prefirió el anonimato.

Entre las autoridades que estuvieron realizando las investigaciones figuran de la Dirección Provincial de Salud, Autoridad Portuaria y personal médico de la empresa Central Romana.

En la provincial de Salud rehusaron ofrecer detalles y remitieron al ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, institución que ya tiene el informe de la situación.

Lo que pasó en San Martin

El crucero atracó este martes en la parte holandesa de la isla de San Martín, después de ser rechazado en varios territorios del Caribe por miedo al contagio por coronavirus con origen en la provincia china de Hubei.

La primera ministra de la parte perteneciente a los Países Bajos de San Martín, Silveria Jacobs, dijo que no hay motivo para entrar en pánico, ya que el Aida Perla no representa una amenaza de potencial contagio de coronavirus para la isla, aunque a pesar de concederle atraque no se ha permitido que los tripulantes desembarquen.

Las aclaraciones de Jacobs llegan después de que las autoridades de Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Dominica prohibieran el atraque del crucero por miedo a un hipotético contagio durante los últimos días.