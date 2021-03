$!Día Mundial del Síndrome de Down: lucha por la inclusión en RD

En la República Dominicana, fundaciones sin fines de lucro, instituciones estatales y profesionales de la salud coinciden en que el reto actual es lograr la igualdad de oportunidades y la inclusión, tanto laboral como escolar, de las personas con síndrome de Down.

Este domingo 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down en un contexto de desafíos por la búsqueda de una sociedad que ofrezca las mismas oportunidades y derechos para todas las personas sin importar su condición de salud.

¿Qué es el síndrome de Down?

La neuróloga internista Tania Vargas explicó a Diario Libre que el síndrome de Down o trisomía 21 es una alteración genética caracterizada por la aparición de material genético anómalo en el cromosoma 21, lo cual conlleva a alteraciones en el desarrollo neuronal y alteraciones fenotípicas características.

“El desafío más grande es la inclusión de las personas con síndrome de Down en las actividades laborales y escolares . Desarrollar programas para potencializar las capacidades de los pacientes con esta condición y formar al personal docente. Además, del acceso a terapias de rehabilitación cognitiva”, concluyó la doctora.

Primera dama aboga por igualdad de derechos y oportunidades

De su lado, con motivo de esta celebración, la primera dama Raquel Arbaje abogó por la igualdad de derechos y oportunidades para las personas con síndrome de Down en un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy celebramos el día Mundial del Síndrome de Down. Un día para recordar que todas las personas tenemos los mismos derechos y oportunidades”, escribió.

El mensaje está acompañado de un video en el que se ve a la primera dama compartiendo junto a una joven con síndrome de Down, Ginayra, quien es miembro de la fundación Yo también puedo.

“Compartir con Ginayra, que es miembro de la Fundación Yo también puedo, me recargó el día de amor y me recordó que una condición no define a las personas. ¡Conectémonos para abogar por la igualdad de derechos para las personas con síndrome de Down!”, comentó Arbaje.