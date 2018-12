Dientes manchados: el problema que conecta a pueblos de Azua

Investigadores de la Unphu responden:

— ¿Una persona que emigró desde las comunidades con fluorosis dental a la capital, al estar en un nuevo ambiente sin concentraciones elevadas, puede manifestar la condición?

— Puede manifestar la enfermedad.

— ¿Pero puede irse mejorando?

— No, no se mejora, ya se fijó el flúor en el diente y se fijó en el hueso. Lo que pasa es que no va a seguir dando efectos adversos en otro órgano, simplemente en el diente ya está y quién sabe el hueso.

— ¿Encontraron fluorosis en una familia completa?

— Sí, y dentro de la misma familia encontramos casos en que todos tenían fluorosis menos uno.

— ¿Y qué le pasaba a ese menos uno?

— Alternaciones genéticas que lo benefician a no predisponerse al flúor y a la alimentación.

— ¿Cómo pasa esto si comen lo mismo en la casa?

— Puede ser que uno consuma menos agua que el otro o consuma más agua y elimine más flúor o consuma más potasio que los demás.

— ¿Si alguien nació en Barreras y a los 20 años emigró a Santo Domingo y ya tiene 60 años, la fluorosis siguió cultivándose en su cuerpo?

— Los efectos estuvieron ahí mientras tuvo el consumo excesivo, inmediatamente pararon van a ir decreciendo, pero aquellos que fueron en órganos que no son maleables o remodelables como el hueso y los dientes, se quedan ahí, o los que son derivados de trastornos del crecimiento, por ejemplo, lo del coeficiente intelectual.

— ¿Cómo alguien se puede recuperar de la fluorosis?

— De manera preventiva, con cambios en la dieta y el consumo de agua se puede resolver. Reversión sí hay para los daños en tejidos blandos, pero ya para los daños que tienen que ver con el hueso y con algunos casos del coeficiente intelectual, habría que seguir estudiando a ver cómo se haría.

— ¿La fluorosis puede provocar la muerte?

— En casos muy severos, por ejemplo en India se reporta una casuística muy grande y es uno de los países que tiene la mayor cantidad de casos disponibles al respecto registrados. Y ellos tienen problemas, no tanto de muertes, pero sí deformaciones en los huesos.