$!Difteria: una enfermedad prevenible a través de la vacunación

La difteria es una enfermedad prevenible por vacunación que ocasiona dolor de garganta, fiebre baja y escalofríos, pero puede causar membranas en la faringe que obstruyen la vía aérea convirtiéndose en una urgencia en salud, explicó la doctora Yamile Sandoval, gerente médico de Sanofi Pasteur Pacífico, Centroamérica y el Caribe.

“La toxina de la difteria puede afectar el corazón, y causar un ritmo cardiaco anormal e incluso insuficiencia cardiaca. También puede afectar los nervios y causar parálisis”, señaló la doctora al conversar con Diario Libre.

Según dos denuncias, una realizada por el senador de la Fuerza del Pueblo y exministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, y la otra por el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, en lo que va del año se han registrado 10 casos de difteria en el país, en niño entre edades comprendidas de dos a 14 años.

De los 10 casos registrados, ocho fallecieron, uno se encuentra ingresado y el otro fue dado de alta. La mayor cantidad de afectados se registraron en Yamasá, donde se han reportado cinco contagios de febrero a la fecha.

En enero de este año en el país se registraron dos casos de difteria, uno en Baní, provincia Peravia, y otro en Los Cocos, de Neiba, una niña de nueve años y un adolescente de 14. En ambos casos fallecieron. En febrero se reportaron otros cinco casos, dos en San Cristóbal y tres en Monte Plata, Yamasá, de esos solo un niño de dos años sobrevivió.

En marzo se reportó un solo caso en el kilómetro 24 de la Autopista Duarte y entre el uno y el cuatro de abril se registraron otros dos casos. El afectado aún sigue ingresado, los demás fallecieron.

La doctora Sandoval explicó que la difteria es una enfermedad que afecta a niños y adolescentes hasta los quince años y se previene a través de la aplicación de la vacuna DPT, que es un biológico combinado contra difteria, pertussis o tosferina y tétano.

“La vacunación contra DPT está dividida en un esquema de inmunización primario, entre los dos y seis meses y luego la aplicación de dosis de refuerzo entre los 18 meses, los cuatro y 12 años. A partir de ahí cada 10 años”, indicó la doctora.

Agregó, además, que “si a mis niños yo no les empiezo ese esquema de vacunación temprano, no les aplico los refuerzos se van a enfermar rápidamente y no hay antecedentes de vacunación, van a morir”.

Alerta epidemiológica en RD

El Ministerio de Salud Pública emitió este jueves una alerta epidemiológica por casos de difteria reportados en diferentes lugares del país, de los cuales se confirmaron cuatro y seis están bajo investigación

Reducción de la cobertura

República Dominicana cuenta con este esquema de vacunación, sin embargo, tanto Rojas como Suero afirmaron las autoridades sanitarias y los familiares de los afectados se descuidaron con la aplicación de las dosis.

“El Colegio Médico le hace un llamado la familia dominicana que, independientemente de la enfermedad del COVID-19, deben llevar religiosamente a vacunar a sus niños, a los fines de evitar esta y otras enfermedades inmunoprevenibles”, manifestó Suero.

Entre tanto Roja expresó: “Lamentablemente esto tiene que llamarnos poderosamente la atención. Nosotros estamos en presencia de un brote de difteria. Es una vergüenza para la República Dominicana”.

En ese sentido, Sandoval cita los datos de la Sociedad Latinoamérica e Infectología Pediátrica (Slipe), que mencionaban que en el 2020 se produjo una caída a nivel mundial de al menos del 25 % de las coberturas de inmunización.