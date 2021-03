$!Diputados esperan Poder Ejecutivo observe Código Penal ante inminente aprobación sin tres causales

Los diputados José Horacio Gómez, de Alianza País y Dionicio Restituyo, del Frente Amplio, esperan que ante lo que parece inminente, que el Congreso Nacional apruebe un proyecto de Ley que modifique el Código Penal sin incluir las tres causales, el presidente Luis Abinader observe esa iniciativa.

“Nosotros no esperamos otra cosa del presidente Luis Abinader, lo hizo tanto el expresidente Leonel Fernández como el ex presidente Danilo Medina y yo apuesto a que Abinader no es más conservador más negador de derechos que quienes le antecedieron”, expresó.

Al cuestionársele si es un reto para el presidente Abinader, respondió: “es un compromiso que él tiene con la mujer dominicana”.

Recordó que cuando el Poder Ejecutivo realiza observaciones el proyecto de ley regresa al Congreso Nacional y sólo requiere de una mayoría simple para ser aprobado nueva vez, y “así se facilitaría la cantidad de votos para aprobarlo”.

Sin embargo, insistió en que el Congreso Nacional debe aprobar un Código Penal que permita garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna.

Reveló que él y el diputado Santiago Vilorio Lizardo presentaron un informe disidente al Pleno de la Cámara de Diputados que espera que sea leído en varios minutos en ese hemiciclo, cuando comience la lectura del proyecto que modificaría el Código Penal.

Precisó que las tres causales han sido una demanda de las mujeres durante más de 20 años y que éstas, buscan proteger la vida, la salud y la dignidad de las féminas.

Reveló que el informe de la comisión de Justicia que estudia el Código Penal, de la que él forma parte, aprobó incluir sólo la causal para permitir el aborto cuando la vida de la mujer está en peligro.