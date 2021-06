$!Director Cedimat favorece tercera dosis pero no garantiza que funcione

Marte, neumólogo, dijo que no deja de ser preocupante el hecho de que los anticuerpos (IgG) estén muy bajos en personas que han recibido las dos dosis de vacuna contra la enfermedad del coronavirus.

Jorge Marte, director médico del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencia Médica y Telemedicina (Cedimat), dijo que apoya una tercera dosis contra el COVID-19, pero que no puede garantizar que sea buena y que funcione.

Recordó que una de las razones por lo cual la vacuna no es 100 % efectiva es porque ningún ser humano reacciona a la administración de un medicamento igual que otro.

Sobre variante delta

El doctor Jorge Marte aseguró que no hay ninguna prueba fehaciente de que la variante Delta, o cualquier otra, sea completamente resistente a las vacunas que hay contra el coronavirus.

Dijo que los críticos de las vacunas erróneamente utilizan como su principal argumento el que las vacunas no previenen la enfermedad, sino que si se enferman “sea de manera más suave”.

“Eso no es cierto, muchas vacunas de las que la gente se está poniendo desde hace décadas no te garantizan que no te de la enfermedad”, recordó, en una entrevista con Héctor Herrera Cabral en el programa D’Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema, canal 11.