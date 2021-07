$!Director provincial de Salud de Elías Piña llama a no consumir carne de cerdo y prohíbe comprarla en Haití

El director provincial de Salud de Elías Piña, Arturo Sosa, hizo un llamado a los residentes en la zona fronteriza a no consumir carne de cerdo y, además, prohibió el trasiego del alimento con Haití.

El funcionario explicó que circula una enfermedad que identificó como “cepa viral”, procedente del país vecino.

“Se prohíbe el consumo y trasiego de carne de cerdo en la provincia y hacia Haití”, dice el mensaje de alerta que fue enviado en nombre de la Gobernación Provincial y Dirección Provincial de Salud (DPS).

De su lado, el titular de la Dirección General de Epidemiología, Ronald Skewes, afirmó que hay unas enfermedades en cerdo en lado de Haití, por Dajabón y Montecristi, sin embargo, sostiene que, hasta el momento, no existen evidencias de que puedan afectar a los humanos.

En tal sentido, calificó de precipitada la medida anunciada por la Gobernación Provincial. “Actuaron de forma precipitada, porque no se ha confirmado, no hay sustrato científico para decir que eso tiene sentido. Yo estoy esperando a que me diga Ganadería, que ellos son los encargados de hacer esa vigilancia. Por lo que decía Ganadería anoche, no hay ninguna evidencia ni nada que sostenga esa medida”, dijo Ronald Skewes.

Asimismo, dijo que “aunque por el momento no hay riesgos para los humanos, no se descarta que más adelante esas cepas que están circulando puedan mutar”.