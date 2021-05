$!Dirigente del CMD propone eliminar a las ARS como intermediarias del Sistema de la Seguridad Social

El coordinador de la Comisión de Seguridad Social del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Fulgencio Severino, planteó una reforma a la ley de Seguridad Social que contemple la eliminación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) como intermediarias del sistema, que, a su juicio, solo en 2020 obtuvieron ganancias por más de 6 mil millones de pesos y negaron servicios, coberturas y atención de salud de calidad a la población.

Durante su participación en el programa La Verdad Ante Todo, que produce y conduce la periodista Rosa Alcántara, por Rumba FM, el experto dijo que la posición del CMD es que se elimine la intermediación privada para romper con el esquema de negación de derecho a la población. “Que se eliminen totalmente las ARS y nosotros planteamos una intermediación publica que no sea financiada por la seguridad social”.

Severino dijo que la pandemia de la COVID-19 ha mostrado la fragilidad del sistema de salud dominicano, en el que ha habido muchas improvisaciones por parte del gobierno, con un gran gasto público.

Aseguró que el objetivo del Sistema de Seguridad Social dominicano no es la atención de los enfermos y de la población afiliada sino el garantizar la rentabilidad de los intermediarios que son las ARS. “Se ganaron más de 6 mil millones de pesos en el 2020, mientras el dinero escaseaba para la población, existían grandes beneficios para las intermediarias”.

Criticó la variación del Plan Básico de Salud, el cual se restringió con un catálogo de atenciones que dejaba afuera la mayoría de las atenciones y cuyas excusas son aprovechadas por las ARS para negar servicios y atención al a población, convirtiéndose en un gran negocio.

“Hay que reformar la ley y existe la posibilidad de que el gobierno y el Consejo Nacional de la Seguridad Social presionen para que la las ARS ofrezcan el Plan Básico de Salud que está en la ley”; indicó.

Severino indicó que hay mecanismos que se pueden utilizar para mejorar la atención, aunque el sistema fue creado para que las intermediarias obtengan grandes beneficios.

Dijo no estar optimista de que pueda haber un cambio en la calidad del sistema de salud del país porque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que controla el Congreso Nacional y el Ejecutivo no actuarán contrario a la filosofía de hacer más ricos a los ricos y a los pobres más pobres.

El dirigente del CMD criticó que en el gobierno de Leonel Fernández cediera a las presiones de las aseguradoras para limitar el Plan Básico de Salud.

Planteó que se defina el plan de salud que requiere el país para garantizar una cobertura y prestación de atención sin exclusiones y que el gobierno sea garante del derecho de todos los ciudadanos a tener seguridad social. En ese sentido, sugiere que el gobierno complete el financiamiento de la seguridad social desde el presupuesto nacional.

Criticó los altos costos en la gestión del Seguro Familiar de Salud y del Sistema de Pensiones, señalando que el sistema tiene que aportar recursos a todas las instituciones intermediarias con la aprobación de un 10% de los gastos administrativos, lo que considera excesivo, además, de adicionar a favor de las ARS los dineros que no se utilicen.

“Según mis cálculos Los beneficios de las ARS en los 13 años que tiene el sistema son de 53 mil millones de gastos administrativos y 20 mil millones de beneficios. En RD de cada 100 pesos que se gasta en salud la población gasta 44 pesos, es decir, que se habla de una situación que se supone que era el principal objetivo de la reforma, de que la gente gastara menos”, indicó.

Lamentó que en el país hay personas que venden su casa, piden en la calle, salen de lo poco que tienen para poder garantizar una atención frente a enfermedades que padecen, lo que califica de daño y fatal.

Con respecto a las Administradoras de Fondo de Pensiones, el doctor Severino dijo que la situación no es diferente a las ARS y dijo que la reforma de pensiones que se aprobó en el país es injusta porque hay personas que no completarán el tiempo establecido para cotizar y los que completan y quedan sin empleo no pueden recibir sus ahorros como quisieran porque las AFP se los programan.