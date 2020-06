$!Doctora que identificó enfermedad de Kawasaki y explica cómo la diagnosticó

La doctora Genara Santana Chalas, directora del área de Infectología del Hospital Infantil Arturo Grullón, en Santiago, dio a conocer que en el país se había registrado un caso del síndrome inflamatorio multisistémico o síndrome Kawasaki vinculado a un paciente con COVID-19. El dato no fue rechazado en su totalidad por el Ministerio de Salud Pública este miércoles, pero tampoco aceptado como cierto. La entidad dijo que da seguimiento a este y a otro posible caso, para lo cual designó una comisión.

Este miércoles la doctora insistió en que el caso que diagnosticó y comunicó al referido Ministerio es cierto y que así lo avalan los criterios médicos que se usaron para detectarlo.

Cuando habla de “criterios médicos”, Santana se refiere al cuadro que presenta el paciente, el cual está compuesto de una serie de síntomas propios de la enfermedad, sumado a que dio positivo al SARS-CoV-2.

“Dentro de los criterios está la fiebre de más de cinco días, ojos rojos como si fueran llamas, sin secreciones, labios rojos y descamados, la lengua roja también, puede haber un ganglio único por el cuello, puede haber rash (irritación en la piel), dolores particulares, edemas particulares y, en el peor de los casos, puede llegar a producir un shock secundario a la misma enfermedad”, explicó a Diario Libre al ser contactada por teléfono.

Dijo que el paciente que trató, el cual tiene 10 años y ya fue dado de alta, no sufrió mayores consecuencias porque fue diagnosticado a tiempo, “mientras más temprano se diagnostique el paciente, que es lo que me hace pensar que en este niño de nosotros no fue tan grave la situación, menos son las complicaciones”.

Detección del diagnóstico

La doctora Santana Chalas explicó que se dieron cuenta del diagnóstico del paciente luego de haber sido ingresado y no mostrar mejoría y presentar al menos cinco de los síntomas del síndrome de Kawasaki.

“Este llega con la historia de seis días de fiebre, 10 años, eso lo sacaba un poco de la enfermedad de Kawasaki porque es más frecuente por debajo de los cinco, dolores abdominales, diarrea, tenía salpullido en la piel, los ojos rojos, el labio descamado y lo ingresamos con un cuadro infeccioso no especificado y pensamos en COVID”.

Añadió que entonces se procedió a tomarle la prueba para detectar el virus y que mientras esperaban los resultados del test y, tomando en cuenta la alerta sobre la enfermedad emitida por los Estados Unidos y Gran Bretaña, procedieron a medicarlo con inmunoglobulina, medicamento usado para tratar la patología, y al poco tiempo el paciente respondió positivamente.