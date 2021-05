$!Dominicanos pueden vacunarse en estaciones del Metro y el teleférico

El Ministerio de Salud Pública informó este sábado nuevos puntos de vacunación contra el COVID-19 en el Gran Santo Domingo.

Entre los puntos de vacunación están la terminal del Metro Juan Pablo Duarte (en la avenida Máximo Gómez con John. F Kennedy) donde se realiza el transfer entre las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo, la vacunación se realizará entre 8:00 am y 6:00 pm.

En el residencial José Contreras, entre 8:00 am y 6:00 pm. En el Jardín Botánico, los sábados, entre 8:00 am y 4:00 pm. En el Kilómetro 12 de la Independencia entre 8:00 am y 6:00 pm; en el Hospital Santo Socorro 8:00 am y 4:00 pm; en el Club BanReservas entre 8:00 am y 5:00 pm y en el Santo Domingo Country Club entre 8:00 am y 5:00 pm.

En Santo Domingo Este se puede vacunar en el Supermercado Olé del Kilómetro 17 de Las Américas entre 9:00 am y 8:30 pm; en Almacenes Garrido en el Kilómetro 14 de Las Américas entre 9:00 am y 8:30 pm; en el Club de los Billeteros entre 8:00 am y 5:00 pm; en el Mercado Almirante entre 8:00 am y 5:00 pm y en el Parque del Este entre 8:00 am y 5:00 pm.

En Santo Domingo Norte en el Hospital Jacinto Mañon entre entre 8:00 am y 4:00 pm; en la parada del Teleférico de la Charles de Gaulle entre 8:00 am y 5:00 pm; y en la Terminal del Metro Los Taínos entre 8:00 am y 6:00 pm.

En la Caleta la vacunación se realiza en el ayuntamiento La Caleta entre 8:00 am y 5:00 pm.

En tanto que este sábado se realizará una jornada de vacunación en la estación del Metro Mamá Tingó y en Santo Domingo, en la esquina de Pintura.