$!El 20 % de las muertes maternas corresponde a adolescentes

“No podemos permitir que nuestras niñas sigan siendo forzadas a ser mujeres”, enfatizó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña al encabezar la actividad titulada análisis “Unión temprana y embarazo adolescente en la República Dominicana: dos desafíos que persisten”.

En el acto, realizado en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, reveló que el 20 por ciento de las muertes maternas corresponden a adolescentes que durante el embarazo, parto o puerperio presentan problemas.

Arias destacó que, de acuerdo a los datos estadísticos del año 2019 sobre atenciones por eventos obstétricos, el 27 por ciento de los partos vaginales, 22 % de cesáreas y 20 % de abortos, ocurren en mujeres menores de los 20 años de edad, de las cuales el 4 % corresponde a adolescentes menores de 15 años.

Catalogó como “una tripleta fatal” las uniones tempranas, el embarazo y mortalidad materna en las adolescentes, pero señaló que las mismas son asumidas como un desafío y compromiso impostergable del Gobierno.

Anunció, además, la inversión de 100 millones de pesos para adquirir anticonceptivos con los cuales serán abastecidos los centros de salud de la red pública.

El análisis, basado en la data del módulo de salud sexual y reproductiva de las adolescentes, de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2018), establece que independientemente de lugar de residencia, estrato económico, nivel educativo y religión, la maternidad adolescente, en la gran mayoría de los casos, es resultado de un embarazo no intencional.

El módulo, elaborado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), con la colaboración del el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd ) y el Ministerio de Hacienda (MH), a través de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), implicó encuestar a 4,946 adolescentes, recabando informaciones socioeconómicas y demográficas, sobre maternidad, nupcialidad, actividad sexual, conocimiento y uso de anticoncepción, entre otros temas.

En general, la pobreza continúa como un factor determinante para las uniones tempranas y la maternidad adolescente. Entre las mujeres de 15 a 19 años que residen en hogares con los ingresos más bajos, el 48% ha formado unión, el 29.5% ha sido madre y el 27.5% ha formado unión y ha sido madre.

Una mejor posición socioeconómica del hogar disminuye la probabilidad de ambas situaciones.

Asimismo, la encuesta evidencia que el nivel de instrucción es clave para la ocurrencia o no de las uniones y los embarazos no planificados. El 70% de quienes no han superado los 8 años de escolaridad ha tenido un hijo. Entre el 40% y el 50% corresponde a madres que están unidas, lo que indica una clara precipitación a la asunción de roles adultos.

“Consideramos que es inaceptable y nos genera un dolor genuino que nuestro país ocupe el primer lugar en embarazos adolescentes de América Latina y uno de los más altos del mundo, además de la violencia de género que representan las uniones tempranas. Estamos aquí como muestra del compromiso que tenemos para con las jóvenes dominicanas, con la convicción de trabajo en protección y beneficio de las más vulnerables”, expresó la vicepresidenta de la República.